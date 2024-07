El chico Agustín Módica volvió a demostrar sus cualidades para imponerse en el área y los suplentes de Central le regalaron ayer al hincha una contundente victoria por 4 a 2 ante Sarmiento. Lautaro Giaccone y Kevin Ortiz hicieron su aporte para devolver la algarabía en Arroyito en el reinicio de Liga Profesional. El once alternativo hizo su tarea para generar el mejor clima de preparación al juego del martes en Brasil, donde Central buscará ante Inter el pase a octavos de final de Copa Sudamericana.



Central jugó anoche con formación suplente y sorprendió a todos en el Gigante. El equipo abrumó a Sarmiento con su juego y aprovechó cada uno de los fallos del arquero Acosta. Las acciones se sucedieron y Módica, en pocos minutos, ya estaba vestido como el goleador de la noche.

Sarmiento intentó pelear el partido en mitad de cancha. Lo sostuvo hasta que Acosta tuvo el primer fallo y Módica apareció en el lugar justo para la definición. El delantero canaya volvió a estar en el lugar indicado cuando en un tiro de esquina de Malcorra volvió a equivocarse el uno visitante. En media hora el canaya sacó dos goles de ventaja y para ratificar que era la mejor noche en mucho tiempo en el Gigante el tercero llegó con un golazo de Ortiz, al definir de primera con derecha una pelota que despejó el fondo de Junín. Sarmiento pudo descontar si no fuera por el travesaño. La visita llegó poco pero bien pudo llegar al vestuario con al menos dos goles de desventaja.

El segundo tiempo conservó las emociones pero Central nunca tuvo en riesgo el triunfo. Ni siquiera con el gol de Méndez, al minuto de inicio, en una definición en el área chica que tomó por sorpresa a Broun. Es que la visita tuvo orgullo para reaccionar y hasta se acercó al segundo descuento, en jugada que no convalidó el VAR. Pero Central nunca se sintió incómodo en el partido. Cuando tuvo la pelota fue preciso en los metros finales y sin la pelota estuvo firme en su campo.

Sarmiento no cesó en sus ataques y Giaccone anotó el cuarto para cerrar la discusión. El descuento de Gho, a los pocos minutos, le devolvió algo de atención al juego. Porque en la tribunas del Gigante de lo único que se hablaba era del chico Módica y de cómo hacerle lugar en un equipo titular donde están Marco Ruben y Enzo Copetti. Ese es el problema de Russo de cara el partido de martes con Inter en Brasil por Copa Sudamericana.

4 Central: Broun; Martínez, Giménez, Komar, Rodríguez; Gómez, Ortiz, Giaccone; Malcorra; Lo Celso, Módica. DT Miguel Russo

2 Sarmiento: Acosta; Roncaglia, Paredes, Insaurralde, Arismendi; Rosales, Méndez, García, Burgoa, Gudiño; Morales. DT: Israel Damonte.

Cambios: ST: Desde el inicio López por Burgoa, Gallardo por Rosales , Gho por Gudiño y Díaz por Arismendi (S), 19m Mónaco por Roncaglia (S), 20m Ibarra por Gómez, 27m Copetti por Módica y 39m Campaz por Giaccone (C).



Goles: PT: 22m y 36m Módica (C), 38m Ortiz (C). ST: 1m Méndez (S), 34m Giaccone (C) y 38m Gho (S)



Arbitro: Silvio Trucco

Cancha: Central