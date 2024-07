Referentes de 17 comunidades indígenas del norte salteño iniciaron un corte sobre la ruta nacional 34 a la altura de Santa Victoria Este, municipio del departamento Rivadavia, en reclamo de la entrega de granos decomisados.

Sea por contrabando o por llevar droga oculta en la carga legal (hace dos días un camión que llevaba harina de soja había escondido una carga de más de 400 kilos de cocaína), los granos suelen ser decomisados y quedan en depósito a cargo de la Justicia Federal.

Los referentes indígenas mostraron a Salta/12 una nota enviada el 8 de Julio a la Fiscalía Federal de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín) pidiendo que les entreguen algo del grano decomisado para destinarlo a la alimentación humana y de sus animales de cría menores.

Según explicaron desde la sede judicial, ni la fiscalía ni la justicia pueden entregar granos a particulares. El trámite, en ese caso, debe realizarse a través del Ministerio de Producción de la provincia. Se añadió que en caso de que nadie reclame los granos, estos quedan en manos de esa cartera productiva.

Agristino Juárez, referente de La Merced Vieja, dijo a este diario que presentaron notas a la Gendarmería Nacional. Pero, ante la falta de respuestas o la derivación de las consultas a otros funcionarios, decidieron iniciar el corte el miércoles pasado.

“Nos gustaría que alguien nos explique a dónde debemos dirigirnos, porque nos dicen que hay que cumplir algunos requisitos y esperar la parte judicial”, contó.

Además, a diferencia de lo que sucede con sus reclamos, sostuvieron que habitantes criollos de la zona “sí recibe(n)” los granos, aunque no aclaró si la entrega se hace a través del Ministerio de Producción. En este caso, sucede que tienen planillas con la cantidad de animales y su respectivo registro. “Pero nosotros no”, dijeron los referentes indígenas.

Juárez afirmó que si bien ellos no tienen vacas, sí crían “chanchos y chivas”, que ahora “están en situación muy complicada porque se ponen flacos y no tenemos qué darles de comer. Por eso estamos acá en la protesta. No solamente para el consumo de uno sino para nuestros animales también. Quiero que entiendan que necesitamos eso”, dijo.

El referente originario dijo que continuarán con la medida de protesta, que consiste en cortes de la ruta de dos horas, hasta tanto alguien pueda darles una respuesta certera sobre la posiblidad de acceder a los granos retenidos.