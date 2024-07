El equipo que conduce Felipe Contepomi realizó ocho variantes con respecto al triunfo del último sábado en la cancha de Vélez Sarsfield frente a Francia que le sirvió para igualar la serie. En tanto, Los Teros de la mano de otro entrenador argentino, Rodolfo Ambrosio, hizo cinco variantes luego de la derrota sufrida ante Francia Desarrollo. De esa manera Thomas Gallo por Mayco Vivas, Ignacio Ruíz por el lesionado capitán Julián Montoya, Pedro Rubiolo por Lucas Paulos, Joaquín Moro (que hizo su debut como Puma 892) por Pablo Matera, Gonzalo Bertranou por Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz por Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente por Matías Moroni e Ignacio Mendy por Bautista Delguy fueron los reemplazos en el XV titular, quedando otro debutante - Francisco Coria Marchetti- e ingresando desde el banco de relevos. Uruguay por su parte, movió a cinco de sus backs: Santiago Álvarez por Santiago Arata, Nicolás Freitas por Bautista Basso, Tomás Inciarte por Felipe Arcos Pérez, Juan Manuel Alonso por Mateo Viñals e Ignacio Álvarez por Baltazar Amaya.



Un partido sin equivalencias

El match lo ganaron Los Pumas, en un partido en donde hubo un solo protagonista y quedaron en claro las diferencias entre uno y otro equipo. Desde el comienzo los dirigidos por Felipe Contepomi fueron a buscar el partido, y en tan solo 10 minutos Mendy ya había logrado apoyar dos tries, sobre la bandera derecha, para poner el 10 a 0 para Los Pumas. Uruguay solo atinaba a intentar frenar los ataques albicelestes y defendían con su maul, pero no podían hacerse del balón y padecían al equipo de Felipe Contepomi. Las infracciones estaban a la orden del día y Tomás Albornoz aumentó la cuenta al acertar a los palos un penal, tras sus dos intentos fallidos de conversiones anteriores, para dejar el resultado sobre los 20´, 13 a 0.

El partido se jugaba siempre en el campo uruguayo, y Los Pumas a pesar de dominar no estaban del todo precisos para sacar una mayor diferencia. Pero el cansancio y el desgaste les llegó a los charrúas y desde los 25´ en adelante Uruguay no pudo defender más, y la Argentina afinó su juego para llegar con un try tras otro y cerrar el parcial con un contundente 44 a 0.

Más de lo mismo para redondear la goleada

Desde el arranque del segundo tiempo todo siguió igual, con un try en menos de dos minutos apoyado otra vez por Mendy, y con la novedad que Los Teros rompieron el cero con un try de Hontou, para al menos no terminar “zapateros”, pero con una llamativa falta de reacción y muy bajo nivel.

Para destacar, además, el debut de Coria Marchetti - Puma 893 – con try incluido, la solvencia de ahí hasta el final del equipo argentino para seguir yendo a pesar de la diferencia y para no bajar la intensidad, en un partido que terminó siendo una práctica con público, y en donde nunca Los Teros pudieron conseguir ponerse a la altura del mismo.

La chapa final nos mostró el 79 a 5 con el que el equipo de Felipe Contepomi cerró la ventana de julio, con un 2 a 1 a su favor, en un comienzo de ciclo que tendrá desde agosto a “otros adversarios” por el Rugby Championship, quienes seguramente nada tendrán que ver a los que enfrentaron en esta ventana.

Síntesis

LOS TEROS (5): 1- Mateo Sanguinetti, 2- Germán Kessler, 3- Reinaldo Piussi, 4- Felipe Aliaga, 5- Manuel Leindekar, 6- Manuel Ardao, 7- Santiago Civetta, 8- Manuel Diana, 9- Santiago Álvarez, 10- Felipe Etcheverry, 11- Nicolás Freitas, 12- Andrés Vilaseca (capitán), 13- Tomás Inciarte, 14- Juan Manuel Alonso, 15- Ignacio Álvarez. Entrenador: Rodolfo Ambrosio. Ingresaron: 16- Guillermo Pujadas, 17- Ignacio Peculo, 18- Diego Arbelo, 19- Diego Magno, 20- Lucas Bianchi, 21- Carlos Deus, 22- Joaquín Suárez, 23- Juan Bautista Hontou. Try: Hontou (4').

LOS PUMAS (79) 1- Thomas Gallo, 2- Ignacio Ruiz, 3- Eduardo Bello, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Joaquín Moro, 7- Marcos Kremer (capitán), 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Santiago Chocobares, 14- Ignacio Mendy, 15- Santiago Cordero. Entrenador: Felipe Contepomi. Ingresaron: 16- Ignacio Calles, 17- Mayco Vivas, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Matías Alemanno, 20- Pablo Matera, 21- Gonzalo García, 22- Santiago Carreras, 23- Matías Orlando. Tries: Mendy (4, 10, y 41'), de la Fuente (26'), Cordero (29'), Moro (34 y 70'), Oviedo (37'), M. Carreras (40 y 63'), Coria Marchetti (51'), y S. Carreras (76'). Penal: Albornoz (19'). Conversiones: Albornoz (27, 30, 35, 42, 52, 64, 71 y 77').

Estadio: Domingo Burgueño de Maldonado (Uruguay). Árbitro: Luc Ramos (Francia)