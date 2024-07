La pelea entre el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que mantiene al rojo vivo la interna del PRO tuvo un nuevo capítulo este domingo, cuando la funcionaria de Javier Milei insistió con la necesidad de formar parte del Gobierno de La Libertad Avanza. "La línea divisoria es ser opositor o ser oficialista”, dijo Bullrich, marcándole la cancha al exmandatario que se resiste a la fusión.

“No es un problema de vínculos sino que nosotros nos consideramos oficialistas, no opositores, y ahí está el gran tema. ¿Somos oficialistas o somos opositores? Ser parte del Gobierno no significa tener o no funcionarios sino compartir las líneas estratégicas y la política que lleva adelante”, dijo la ministra en diálogo con Radio Rivadavia.

En Argentina, consideró Bullrich, "la gran división no es el PRO, el radicalismo" sino que consiste "en si estás y vas a apoyar al Gobierno porque consideras que está llevando adelante los cambios de fondo que la Argentina necesita o si vas a estar mirando cada cosa que hace el gobierno de manera especulativa o crítica".

"Esto no es un problema del PRO, le cabe a todas las fuerzas políticas”, aclaró la funcionaria.

En la actualidad, insistió Bullrich en ese sentido, “la línea divisoria es ser opositor o ser oficialista”. En caso de estar en el segundo de los grupos, planteó la funcionaria, "corresponde apoyar los cambios que se llevan adelante”.

“Es un momento de tirar del carro, apoyar, comprometerse y hay cientos de funcionarios de este gobierno que están afiliados al PRO y todos están tirando del carro”, remarcó luego de que el titular de la fuerza, Mauricio Macri, se manifestara en contra de una fusión con La Libertad Avanza.

Aunque reconoció que Macri está involucrado en facilitarle la tarea al presidente Javier Milei, lo acusó de desconocer al sector del partido amarillo que responde a sus directivas y reveló que son más de 200 los dirigentes designados en la gestión.

En ese marco, Bullrich afirmó que “las discusiones reglamentarias no son trascendentes” y subrayó que “la identidad es la lucha por las ideas y el pueblo argentino y los votantes del PRO abrazan las ideas que se están llevado adelante”.

“No hay uno de nuestros votantes que quiera volver a Massa. Al revés, le tienen pánico a eso. Todos con esfuerzo están apoyando. Eso es lo interesante, ver dónde está nuestro votante. Está donde le dijimos que esté”, subrayó.

Visita de diputados libertarios a genocidas

En la entrevista de este domingo, la ministra también intentó justificar la visita que 6 diputados de La Libertad Avanza hicieron a un grupo de genocidas en la cárcel de Ezeiza, y dijo que "fue una decisión personal y cada uno debe hacerse cargo" porque "esa es la libertad".

"Estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver y a cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque considera que formó parte de un momento trágico de la Argentina lo puede ir a ver", agregó, en un intento de desligarse del tema y solapar la condición de autores de crímenes de lesa humanidad de los detenidos visitados.



En esa línea, cuestionó la pregunta que le hizo el juez Daniel Obligado a partir de una exhortación del camarista Alejandro Slokar sobre cómo se gestó la reunión en la cárcel de Ezeiza. "¿En qué términos me hace esa pregunta? Porque en todo caso me podría preguntar sobre todos los que entran a la cárcel. Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lazaro Báez o a (Julio) De Vido, condenados, no preguntaban por qué", se defendió.

"Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos", argumentó.