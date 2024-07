En una entrevista radial que brindó este domingo la ministra Patricia Bullrich, en la cual cargó contra Macri en el marco de la interna del PRO, intentó desligarse de la visita de seis diputados de LLA a un grupo de genocidas en Ezeiza. En ese sentido, dijo que "fue una decisión personal y que cada uno debe hacerse cargo", porque "esa es la libertad".

"Estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver y a cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque considera que formó parte de un momento trágico de la Argentina lo puede ir a ver", agregó, en un intento de desligarse del tema y solapar la condición de autores de crímenes de lesa humanidad de los detenidos visitados.



En esa línea, cuestionó la pregunta que le hizo el juez Daniel Obligado a partir de una exhortación del camarista Alejandro Slokar sobre cómo se gestó la reunión en la cárcel de Ezeiza. "¿En qué términos me hace esa pregunta? Porque en todo caso me podría preguntar sobre todos los que entran a la cárcel. Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lazaro Báez o a (Julio) De Vido, condenados, no preguntaban por qué", se defendió.

"Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos", argumentó.

Seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) fueron a visitar a Astiz el 11 de julio pasado a la cárcel, lo consideran un “excombatiente” en la lucha contra el marxismo.



Los diputados habrían estado con otros represores de la ESMA como Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason (hijo) y Adolfo Donda. La versión también indica quese encontraban Honorio Carlos Martínez Ruiz –uno de los agentes de la SIDE que actuó en Automotores Orletti–, el uruguayo Manuel Cordero Piacentini –condenado por el Plan Cóndor– y el exBatallón 601 Raúl Guglielminetti.