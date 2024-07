Este miércoles 24 de julio, desde las 10, estarán disponibles las entradas para Cosquín Rock 2025. Esta vez no se tratará de una edición más. El festival de rock y géneros afines en actividad más antiguo de la Argentina celebrará los días 15 y 16 de febrero su primer cuarto de siglo. Es por eso que promete una programación, así como una propuesta, digna de su historia y envergadura. Si bien se supo que el Aeródromo de Santa María de Punilla volverá a servir de sede, aún no se develaron los artistas que serán parte de la grilla. Se presume, eso sí, que Las Pelotas dirán presente en este festejo, manteniendo de esta manera su impecable récord de ser el único grupo que participó en todas las versiones que se hicieron hasta ahora del evento de manufactura cordobesa.



La confirmación de la organización de la edición número 25 de Cosquín Rock se encuentra acompañada por el anuncio de la instancia “Early Bird”, al igual que sucede en la mayoría de los festivales de música internacionales más destacados. Esto quiere decir que, mientras se dan a conocer los artistas principales de la programación, los tickets se podrán adquirir en la página web de Coquín Rock (www.cosquinrock.net) mediante planes de pago económicos. La primera de las tres etapas lleva por nombre “Yendo”, y permitirá financiar (tarjeta de crédito mediante de BBVA) las entradas a través de 12 cuotas sin interés. Hasta agotar stock o por tiempo limitado de 24 horas, lo que suceda primero. Una vez que esto suceda, se activarán, consecutivamente, el resto de las fases.

Al ingresar en su sitio web, amén de noticias relativas al festival y a los artistas que fueron parte de sus capítulos anteriores, aparecen varias alegorías sobre lo que podría acontecer en la conmemoración de los 25 años de Cosquín Rock. Como el brazalete Say No More de Charly García, en calidad de banner, escoltado por una playlist oficial dedicada a Los Piojos. Y es que el rumor de la reunión de la banda comandada por Andrés Ciro se transformó en tendencia en las últimas semanas. Asimismo, se destaca el lanzamiento del nuevo single de los Ratones Paranoicos, “Rock ‘n’ roll total”, a propósito de su supuesta despedida de los escenarios. Todo esto, y más, puede pasar en la inminente en la cuenta regresiva del evento.

Sin embargo, José Palazzo, creador de Cosquín Rock, le reveló a Página/12, en el preámbulo de la edición que se llevó cabo en febrero pasado, que lo más complejo del evento es su realización en sí. “Cosquín Rock superó la crisis de 2001”, comenzó enumerando en aquel entonces el conocido productor cordobés. “Imaginate todos los obstáculos que tuvimos que sortear desde entonces. Cuando hicimos las contrataciones en dólares fue en abril del año pasado y al momento de trabarse la salida tuvimos que empezar a prever. Muy pocas veces nos tocó programar un festival en una Argentina previsible. Así que la imprevisibilidad ha sido siempre la regla. En este trabajo, que es ser promotor musical en la Argentina, muy pocas veces sucedan las cosas como te las imagines”.

El anuncio de una de las feligresías musicales más importantes del país se produce a dos meses de la consumación de su desembarco en España. El 28 de septiembre, en el recinto de la Hípica Militar de la ciudad de Valladolid, el festival reunirá a una grilla ecléctica. De la veintena de artistas que le darán forma, despuntan el DJ estadounidense Steve Aoki y la banda inglesa de música indie Crystal Fighters. Les secundan los locales Arde Bogotá, Arizona Baby y Hombres G, quienes celebran sus 40 años de trayectoria. El plato principal lo completan los franceses Gipsy Kings y los argentinos Ciro y los Persas. A manera de antesala de Cosquín Rock España, el 14 de septiembre se hará Cosquín Rock, en Lima, con una propuesta boutique en la que serán de la partida Babasónicos, Bandalos Chinos y Trueno.

Vale la pena recordar que en su edición de 2024 el festival reunió a más de 100 mil personas, en una experiencia 360 que fue vista por millones a través de streaming. Si bien el gran invitado fue Slash (el guitarrista del grupo de hard rock y heavy metal Guns N’ Roses estuvo respaldado por el supergrupo Myles Kennedy and The Conspirators), Cosquín Rock contó con otras actuaciones memorables. Como la de Lali Espósito, quien convirtió a su show en todo un manifiesto político. Algo similar sucedió con la performance de Dillom. Divididos, Duki, Tiago PZK, Silvestre y la Naranja, Conociendo Rusia, Usted Señálemelo, Skay, Divididos y Los Auténticos Decadentes también fueron parte de una programación que resaltó por su apertura a nuevas tendencias y generaciones.

En su última edición, el evento movilizó más de 21 mil millones de pesos y se desarrolló en 14 hectáreas (la mayor superficie en Latinoamérica usada para un festival). En los seis escenarios que se desplegaron, se presentaron 106 propuestas y se construyó, una vez más, 5000 empleos directos. Celebrando 25 años de historia, desde sus orígenes en la Plaza Próspero Molina a las multitudinarias jornadas en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Cosquín Rock se ha consagrado como el encuentro de música más importante de la Argentina y uno de los más convocantes a nivel internacional. Una cita obligada de cada verano en Córdoba que reúne a visitantes locales y de diversos países, con el deseo de disfrutar con la mejor música y propuestas inéditas para todos los sentidos.