En su "reflexión conceptual" del día, Cynthia García analizó el momento del país y se preguntó: "¿Cuánto más se puede soportar este momento de miseria y maldad planificada?".

"Donde quiera que miremos y con quien sea que hablemos, la pregunta es la misma", agregó.

En esa línea, y haciendo una analogía con el clima, la conductora de La García afirmó que "el aire está muy espeso" y "no podemos respirar".

"Podemos indignarnos, sorprendernos, aterrorizarnos, pero no mucho más; como si todavía no hubiera manera de salir de este diagnóstico, porque no se sabe hacia donde saldrá este momento en el que vivimos. Lo que sí tenemos claro es que la mecha está muy corta", sentenció.



Además, García repasó sus últimos días, en los que sufrió una gripe y estuvo ausente del programa.



"En estos días me fui a leer la historia. Los momentos bisagra de la historia. La Revolución Francesa, que modificó la historia política moderna desde entonces. Porque esa es la pregunta: ¿qué le pasa a la humanidad? ¿Qué les pasa a los pueblos? La unión de las palabras pueblo y nación viene de la Revolución Francesa, que además se da en el marco de las dos revoluciones, la Industrial y ésta", contó.

"¿Qué les pasa a los pueblos en momentos límite? En época de revolución, nada tiene más fuerza que la caída de los símbolos", cerró, citándo algunas líneas del libro La era de la revolución, 1789-1848, de Eric Hobsbawm.