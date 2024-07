Después de la renuncia del presidente Joe Biden a su candidatura presidencial, el periodista y analista estadounidense Joe Goldman dialogó en AM750 sobre el presente y el futuro de su país, a poco menos de cuatro meses para las elecciones generales.

Consultado por cómo tomaron los votantes y las bases demócratas la baja del presidente y la posible designación de Kamala Harris como candidata, Goldman dijo que "hay indicios" de que muchos líderes del partido apoyan fuertemente esa decisión.

"Los aportantes del Partido Demócrata vieron de forma positiva el anuncio. En las primeras 24 horas desde el anuncio de Biden recaudaron más de 50 millones de dólares", explicó el periodista y productor regional de la cadena ABC News.

"Las bases del partido han actuado muy rápido. Hay 8 o 9 estados donde los demócratas ya han transferido sus delegados de Biden a la candidatura de Kamala. Probablemente no vaya a haber una pelea en la Convención, algo que sería un desastre para los demócratas", agregó Goldman, en referencia al encuentro partidario que tendrá lugar a fines de agosto próximo y en donde quedará oficializada la fórmula electoral con la que el oficialismo le competirá en las urnas a Donald Trump en noviembre próximo.

Sin embargo, el periodista estadounidense aclaró que aún resta saber si los demócratas estarán a tiempo de recuperar el tiempo perdido de campaña: "Veremos si logran hacer control de daño después de los últimos dos meses de errores garrafales de Biden", se preguntó.



Qué cambia con Kamala Harris

Al respecto de la posible nominación de Kamala Harris como candidata por el Partido Demócrata, Goldman resaltó la edad de la actual vicepresidenta como un aliciente para captar el apoyo de la juventud y los votantes independientes. "Biden había perdido mucho apoyo de gente joven, de gente de color y latinos. No iban a votar a Trump, pero como el voto en EE.UU. no es obligatorio, el hecho de no ir a votar era algo que amenazaba mucho la campaña de Biden. Pero ahora con Harris es mucho menor esa cantidad de gente que no va a ir a votar. Eso va a ayudar", explicó el periodista.

"Trump es muy viejo y, de muchas maneras, muy gagá. Hubiera sido una elección entre dos viejos gagá. Y ahora tenemos una elección entre un viejo gagá y una mujer brillante y joven. No sé si va a influir en los votantes, pero me parece que sí", aventuró.



Sin embargo, consultado por las diferencias entre el presidente y su vice, Goldman se mostró escéptico en lo que refiere al plano internacional. "Harris ha trabajado mucho en casos de mujeres y derechos civiles y es alguien un poco más a la izquierda que Biden en términos nacionales. En términos internacionales no hay muchas diferencias entre demócratas y republicanos, y no sé cuánta injerencia puede tener en este momento un presidente en términos internacionales", resaltó, en diálogo con Escuchá Página|12.

"Trump tiene una relación muy cercana con (Benjamin) Netanyahu en Israel, algo que con Biden y Kamala no ocurre. Eso puede afectar. Lo mismo con (Vladimir) Putin. Puede influir en algunas cosas, pero el presidente, como dijo alguien, ya parece un puesto menor. Desde hace años mi voto es para la política nacional, no para lo que hacen afuera", concluyó.