La productora Warner Bros Pictures compartió este martes el tráiler oficial de la secuela de Joker de Todd Philips, que protagonizan los ganadores de los premios Oscar Joaquin Phoenix y Lady Gaga. La película se estrenará en los cines el 4 de octubre y se podrá disfrutar en salas IMAX.

De acuerdo con el video, la trama de Joker: Folie à Deux —nombre completo de la película— será en torno al juicio de Arthur Fleck, el personaje principal de esta historia dramática, tras cometer un homicidio y desatar el caos en la ciudad ficticia de Gotham. "El juicio del siglo", es como lo anuncian los presentadores de la radio. Cabe recordar que, en la primera película, el demente que se transforma en villano es reconocido como un "mártir" por un grupo de seguidores hastiados del gobierno —o el sistema—.

Por otro lado, la cantante de pop y actriz, quien interpretará a Harleen Quinzel, es presentada como una paciente psiquiátrica que compartirá una relación amorosa con su compañero. "Cuando vi a Joker por primera vez, no me sentí más sola". Con este personaje, el "Guasón" se involucrará en nuevos acontecimientos de violencia y adrenalina, atravesados por la música de Frank Sinatra, Louis Armstrong, y The Band Wagon, entre otras.

En abril, el realizador de la película compartió el teaser oficial, que a diferencia del tráiler, no suele visualizar la trama de la película, aunque se muestra de lo que se es capaz, y suele explicitar el género al que pertenece el film.

El título del largometraje "Folie à Deux" ("Locura de Dos", en español), hace referencia a un trastorno en el que dos o más personas comparten síntomas psiquiátricos.



Joker logró 11 nominaciones a los Premios Oscar en 2019 y resultó la película ganadora, además de lograr recaudar más de mil millones de dólares en la taquilla mundial. Además, continúa siendo una de las producciones más aclamadas de los últimos tiempos. Por este filme, Joaquin Phoenix recibió el premio Oscar a "Mejor Actor" por su papel doble como Arthur Fleck/Joker. Por otro lado, Lady Gaga, ganadora de 12 Premios Grammy, recibió un Oscar ese mismo año a Mejor canción —"Shallow"— por su mérito en Nace una estrella.

Joker 2: ¿es un musical?

La secuela del Joker incluirá al menos 15 reinterpretaciones de canciones populares, entre ellas “That’s Entertainment” del musical de 1953 The Band Wagon, protagonizado por Judy Garland.



Lady Gaga junto a Joaquin Phoenix para Joker 2. (Imagen: captura de pantalla Youtube)

Sin embargo, no descartaron la posibilidad de que se agregue una canción original (o dos) a la versión final, de autores e intérpretes desconocidos por lo pronto.



Si bien la incorporación de tanta música en la cinta generó preocupación en el público, el director de fotografía, Lawrence Sher, descartó que se trate de una película musical. "Sólo tiene música, eso es todo. La música es parte de la película y los personajes, pero no sé si es un musical. Sí, hay música, pero también hay mucha música en la primera. Hay cosas que hicimos en la primera Joker que forman parte del ADN de la segunda", expresó.

