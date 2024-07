El abogado de Ezequiel Ponce, Fernando Madeo, contó en la 750 cómo sigue la causa del joven mendocino, detenido por transmitir ilegalmente partidos de fútbol, y aseguró que "está gratamente sorprendido por el apoyo masivo de la sociedad".

"Fueron días difíciles para Ezequiel y para su familia porque no están acostumbrados a vivir situaciones así", reveló el abogado.

Además, explicó que en el marco de la causa debieron explicitar que Ponce no ejercía la piratería ilegal y que no tiene vínculo con el sitio Fútbol Libre. "No tiene absolutamente nada que ver con ella", sentenció Madeo.

La operadora de tv satelital DirecTV contrató una empresa de expertos en piratería de origen brasileño para dar con el creador de la popular página web de transmisión de partidos. De esa manera, individualizaron el origen de los links a través de la dirección de IP de Ponce y pudieron dar con el joven.



La causa continúa. Según precisó Madeo, el equipo de abogados logró la excarcelación, pero queda camino por recorrer hacia el archivo del expendiente: "Somos muy optimistas, la excarcelación se le concedió porque estaban dadas las condiciones objetivas, no había ningún peligro de fuga por su parte ni que entorpezca la investigación", detalló el abogado, en diálogo con Branca de vuelta.

Y continuó: "Estuvo detenido en Buenos Aires cuando nunca había pisado la provincia. Viene de una familia muy humilde, tanto desde lo social como en lo económico. Fue un golpe muy duro".

"Este delito necesita para su tipificación que haya un afán de obtener un rédito económico de esta situación y hemos demostrado que Ezequiel no obtuvo en absoluto un rédito económico y eso vamos a discutir en la causa", concluyó el abogado.