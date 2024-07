La reimplantación del Impuesto a las Ganancias que el gobierno de Javier Milei impuso en su Paquete Fiscal empieza a acumular demandas judiciales. La Asociación Bancaria presentó ayer una medida cautelar urgente para solicitar para que no se aplique la restitución de la cuarta categoría del gravamen que consideran “confiscatorio" y representa "una rebaja ilegal de los salarios" de los trabajadores, que en este caso alcanzaría al 95 por ciento de los bancarios. Se suma así a la presentación que en el mismo sentido realizó el sindicato médico AMRA, y al que también se plegarían los gremios afectados directamente, como los vinculados al transporte, camioneros, aceiteros y petroleros (que no pertenecen al “personal de poso”, los únicos exceptuados), entre muchos otros. Mientras crece el malestar entre los diplomáticos que trabajan en el exterior y que también son alcanzados por el tributo, y un diputado del Movimiento Popular Neuquino que respaldo las iniciativas de la Casa Rosada presentó un proyecto para eliminar el impuesto a los trabajadores.

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, que ya había anticipado que recurrían a la justicia y tras su presentación en los tribunales sostuvo que la restitución del gravamen "es una ilegal rebaja de salarios ya que no permite ningún tipo de deducciones" y, en el caso de los bancarios. Palazzo remarcó que la ley "viola diversos principios" y mencionó que vulnera la "intangibilidad de los salarios, el principio de carácter alimentario del salario y el principio constitucional de progresividad".

Palazzo explicó que no la habían hecho antes la presentación porque estaban "esperando que ratificaran los números sobre lo que es el piso para no pagar" y así poder dilucidar el alcance y el universo de trabajadores bancarios afectado. Precisó que estaban "pidiendo la legitimación, es decir que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores", dado que "el 95 por ciento de los empleados bancarios verán afectado su salario debido a este nuevo ajuste fiscal".

El también diputado de Unión por la Patria (UxP) argumentó que la ley que restituyó Ganancias "es inexistente porque solo tiene aprobación de una sola Cámara". Un argumento que contiene la presentación judicial y que reproduce el comunicado del Secretariado General Nacional de La Bancaria: “Recordemos que recientemente dicha Ley, dentro del paquete de leyes denominadas ‘Ley Bases’ y ‘Paquete Fiscal’ fue votada y rechazada en la Cámara de Senadores, solo fue aprobada por la Cámara de Diputados, careciendo de absoluta legitimidad y legalidad”.

El Gobierno reglamentó este lunes la reposición de Ganancias, por la cual los trabajadores solteros que perciban un sueldo bruto de 1,8 millón de pesos y de 2,2 millones de pesos en el caso de los casados volverán a pagar ese tributo a partir de este mes y que alcanzaría a un universo de 800 mil trabajadores. La decisión de la Casa Rosada dio por tierra con la sugerencia del sector dialoguista de la CGT que le pidió al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que en la reglamentación se subieran los pisos no imponibles y que no se excluyan todos los pagos que reciben los trabajadores, como las horas extras, premios por productividad, aguinaldo y viáticos. Nada de eso sucedió.

Malestar diplomático

La reglamentación del Gobierno no excluyó a casi nadie del tributo, por lo que los diplomáticos que trabajan en el exterior deberán pagar Ganancias por un plus que cobran en dólares. Lo que generó el malestar entre los diplomáticos que de ahora en más tributarán por ese plus "por compensación por el costo de vida", lo que implicará una reducción del 23 por ciento de sus sueldos, y provocará dificultades en el pago de viviendas, comida y otros gastos que se tienen cuando se vive en el exterior.

La medida alcanza a 400 diplomáticos, entre embajadores, secretarios o agregados que, desde 1973, estaban exceptuados de pagar por ese plus en dólares. Otra de las dudas es cómo se aplicará el tributo por ese ítem, debido a que se cobra en dólares y se cambia en la moneda local del país donde cumplen sus funciones. Fuentes de la Asociación del Personal del Servicio Exterior no descartan ir a la Justicia junto a ATE y UPCN que también tienen afiliados que trabajan en el exterior. Tampoco desechan medidas de fuerza y afirman que varios pedirían regresar al país por el costo de vida.

Eliminar el tributo

El diputado neuquino Osvaldo Llancafilo, presentó un proyecto de solo un artículo que propone derogar el título V de la Ley 27.7243, referido a la restitución de Ganancias para la cuarta categoría. “Hemos manifestado inclusive en las reuniones previas nuestro acompañamiento a la Ley Bases, que acompañamos en general y en particular; pero en la de Medidas Fiscales, dijimos que íbamos a rechazar el capítulo de Ganancias, y así lo hicimos”, sostuvo el legislador del MPN al portal Parlamentario.

“Partimos de la base que hay 116 legisladores nacionales de distintas provincias que acompañan la eliminación de Ganancias. Resta conseguir convencer 13 más como para torcer esa voluntad”, planteó a la hora de hacer números sobre la viabilidad de su iniciativa en la Cámara baja y teniendo en cuenta que el Senado rechazó ese capítulo. “Tengo entendido que hay un proyecto que se ha presentado para establecer un mínimo no imponible del 22 por ciento para zona desfavorable para el caso de los trabajadores de la Patagonia”, señaló Llancafilo que se mostró dispuesto a encontrar acuerdos con otras propuestas que morigeren el tributo para los patagónicos.