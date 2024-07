Central jugó anoche el partido ideal para definir una llave en Brasil. Es que si bien defendió mucho al equipo le generon escasas ocasiones de gol y nunca se sintió incómodo por lo que propuso el rival. Hubo emoción el cierre del juego solo por la desesperación de los brasileños por encontrar el gol del triunfo. Agustín Sandez logró el gol para los auriazules y lo empató el conjunto de Porto Alegre en el segundo tiempo. Inter terminó el partido con Valencia, Borré y Alario en cancha y así y todo no generó una oportunidad de gol. Fortaleza de Brasil será el rival de los auriazules el mes que viene por octavos de final.

Inter acorroló a Central con su presión en los primeros diez minutos de la noche. El partido se jugó en el área de Broun pero no hubo remates de riesgo para el arquero canaya. Un definición de volea de Borré que se fue alta y un tiro a las manos del uno canaya de Valencia fueron las situaciones más peligrosas.

Para salir de la presión el equipo de Miguel Russo se tomó tiempo en cada pelota parada o infracción que cometió el equipo local. Central estaba a la tarea de salir de su propio campo cuando encontró el gol. Fue en la primera pelota que tiró en el área de Rochet. La aguantó Mallo, de espaldas a Rochet, y Sandez de frente el arco sorprendió con un remate de zurda al palo izquierdo que superó al arquero.

Inter no tuvo reacción y el partido pasó a jugarse bajo control de Central. El ritmo del juego pareció que cambiaba de rumbo al inicio del segundo tiempo, cuando Patrick marcó el empate al recibir un pase de cabeza de Valencia sobre la línea. Pero nada de eso sucedió. Inter no se despojó nunca los nervios y a pesar de la jerarquía de sus delanteros las actuaciones de Borré y Valencia no se impusieron ante Mallo y Quintana. De hecho, Inter atacó una y otra vez. Por momentos Central estuvo muchos minutos sin cruzar mitad de cancha. Aunque Broun no fue exigido más allá de un tiro libre de Valencia que logró desviar. El local se repetía en pases anunciados, los hinchas locales silbaban a sus jugadores y la tensión en el Beira Rio se extendió hasta el final porque de contragolpe Central no lo pudo definir.

De igual modo no hubo sufriemiento en los auriazules. Central jugó con seguridad, convencido que su rendimiento era superior al del Inter. Y así alcanzó eliminar de la Sudamericana a un rival con un presupuesto muy superior. Ahora llega Fortaleza. La ida se jugará en el Gigante el martes 13 o miércoles 14 de agosto.

1 Inter: Rochet; Bustos, Mercado, Robert, René; Rómulo, Ribeiro, Henrique, Patrick, Valencia; Borré. DT: Roger Machado.

1 Central: Broun; Coronel, Mallo, Quintana, Sandez; Gómez, Ibarra, Mauricio Martínez, Campaz; Copetti, Ruben. DT: Miguel Russo.

Goles: PT: 20m Sandez (C). ST: 2m Patrick (I).

Cambios: ST: Desde el inicio Bruno Gomes por Rómulo y Bernabei por René (I), 27m Malcorra por Ruben (C)y Prado por Wesley (I), 35m Carvalho por Henrique (I), Ortiz por Ibarra (C) y Rodríguez por Gómez (C), 45m Alario por Patrick (I), Giaccone por Campaz (C) y Módica por Copetti (C),

Arbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Cancha: Beira Rio (Porto Alegre)