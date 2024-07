El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bohuid, consideró que es preciso que la Cancillería Argentina intervenga para restablecer el convenio de reciprocidad para la atención de ciudadanos argentinos y bolivianos en los sistemas de salud de ambos países sin obstáculo alguno.

“La reciprocidad se cumplió mientras estuvo en la presidencia Evo Morales. Después del golpe de Estado en Bolivia quedó lejos de cumplirse y está en foja cero, como era antes”, dijo el funcionario.

La consulta se hizo por un hecho que ocurrió el lunes 15 de julio pasado, cuando una nena de cuatro años fue al Hospital San Roque, ubicado en Villazón, ciudad boliviana que linda con La Quiaca, en Argentina.

En el hospital del vecino país la niña fue atendida y se le hicieron curaciones, aunque por el cuadro, la criatura precisaba internación.

Versiones que surgieron una vez que la niña fue atendida en el Hospital Doctor Jorge Uro de La Quiaca, aseguran que en el hospital boliviano se negaron a internarla.

Sin embargo, el director del Hospital de Villazón, Roberto Vico Ramírez, y el cirujano que atendió a la nena, Santiago Pérez, aclararon ante medios de Bolivia que la niña recibió las curaciones y luego se le indicó que debía quedar internada pero su madre se negó. Director y médico mostraron una nota presuntamente firmada por la madre, quien rechazó la internación y solicitó el traslado de la nena a La Quiaca. Según información difundida por Radio Fides, de Bolivia, los médicos decidieron hacer estas aclaraciones luego de que el personaldel hospital fuera atacado en las redes llamadas sociales.

Bohuid se abstuvo de opinar sobre las versiones, aunque afirmó que la nena precisaba internación y fue derivada al Hospital Materno Infantil de Jujuy, donde se encuentra estable.

Sin embargo, el ministro sostuvo que es necesario que se restablezca el convenio de reciprocidad en la atención de la salud que se firmó durante la presidencia de Mauricio Macri en Argentina y la de Evo Morales en Bolivia, en un acto que se realizó en el Hospital Jorge Uro de La Quiaca junto a los ministros de Salud de ambos países y del que participó el ex gobernador jujeño Gerardo Morales, junto al mismo Bohuid.

“Siempre dijimos que la gente que va al Hospital es gente que no tiene dinero y no puede pagar. Pero la Nación de Bolivia es rica y si puede hacerse cargo”, añadió el funcionario al sostener que, a diferencia de lo que sucede en Salta, Jujuy “todavía” no cobra las atenciones sanitarias a las personas extranjeras.

“El acuerdo está vigente pero no se cumple y creo que se debe retomar desde el Estado nacional y las provincias limítrofes, en este caso ustedes (refiriéndose a Salta), como nosotros” para que “se cumpla esto y si no, bueno, no va a quedar otra de que empiecen a pagar como nosotros pagamos allá”, evaluó.

El ministro jujeño añadió que el reclamo a la Cancillería para que se cumpla este convenio es permanente.