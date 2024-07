Fred C. Trump III, sobrino de Donald Trump, aseguró que su tío, expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano a ocupar la Casa Blanca, le dijo durante un encuentro con profesionales de salud que compartieron en 2020, cuando todavía era mandatario, que "los discapacitados debían simplemente morir".

El sobrino de Trump, que tiene un hijo discapacitado llamado William, narró con dolor esa anécdota en su biografía All in the Family: The Trumps and How We Got This Way, que llega a las librerías el próximo 30 de julio, aunque ya puede leerse un adelanto de la misma en la revista Time.

Según relató, el hecho ocurrió en 2020, cuando Fred se encontraba reunido con Alex Azar, el entonces secretario de Salud y Servicios Humanos, y Brett Giroir, entonces subsecretario de salud.

"Estaba ansioso por defender algo que a mi esposa Lisa y a mí nos apasionaba profundamente, algo que vivíamos todos los días: los desafíos para las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y sus familias", recordó sobre la ilusión que le generaba la posibilidad de tener acceso a la Casa Blanca para mejorar las condiciones de vida de las y los estadounidenses con discapacidad.

A ese encuentro finalmente se sumó su tío, Donald Trump: "La reunión, que había asumido sería un rápido apretón de manos con Donald, se había convertido en una discusión de 45 minutos en la Oficina Oval (...) Nunca esperé estar allí tanto tiempo. Donald parecía comprometido, especialmente cuando varias personas de nuestro grupo hablaron sobre los desgarradores y costosos esfuerzos que habían hecho para cuidar a sus familiares profundamente discapacitados, que entraban y salían constantemente del hospital y vivían con una compleja variedad de desafíos".

Una vez finalizada la reunión, según relató Fred en su libro, Trump lo llamó para hablar en privado. "Parecía interesado e incluso preocupado. Pensé que lo había conmovido lo que el médico y los defensores (de derechos de personas con discapacidad) acababan de compartir sobre sus pacientes y sus propios familiares. Pero estaba equivocado. 'Esa gente...', dijo Donald, deteniéndose. 'La situación en la que se encuentran, todos los gastos, tal vez ese tipo de personas simplemente deberían morir'", recordó Fred que dijo su tío.

"Realmente no sabía qué decir. Estaba hablando de gastos. Estábamos hablando de vidas humanas. Para Donald, creo que realmente se trataba de gastos, aunque estábamos allí para hablar de eficiencias, inversiones más inteligentes y dignidad humana. Me di vuelta y me alejé", finalizó la anécdota.

"Capaz deberías dejarlo morir y mudarte a Florida"

Aunque lo tomó de sorpresa, no era la primera vez que su tío le decía algo así. Según relata Fred en su libro, cuando William -diagnosticado a los 3 meses de vida con espasmos infantiles, un raro trastorno convulsivo que alteró su desarrollo físico y cognitivo- tenía 9 años, mantuvo un encuentro con Trump, tras el cual se creó un fondo médico para el cuidado del pequeño.

Desde entonces, Fred recibió cuestionamientos de parte de la familia sobre el mantenimiento de ese fondo, por lo que terminó acudiendo a Eric, hijo de Trump y empresario, quien le recomendó que hablara con Donald Trump. Siguiendo el consejo de Eric, Fred llamó a su tío. "'No lo sé', me dijo finalmente, soltando un suspiro. 'Él no te reconoce. Capaz deberías dejarlo morir y mudarte a Florida'", reveló Fred sobre el contenido de esa llamada.

Trump también estuvo involucrado en una polémica por su actitud hacia las personas con discapacidad en 2015, cuando recibió numerosas críticas en redes sociales por burlarse del periodista del New York Times Serge Kovaleski, quien tiene artrogriposis , una condición que causa contracturas en las articulaciones de su brazo y mano derechos.