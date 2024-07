Creamfields volverá a realizarse en Buenos Aires después de nueve años. El festival masivo de música electrónica, que trajo a casi todas las figuras más importantes de ese género, tendrá su edición 2024 los días 16 y 17 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Como aún no se conoce qué artistas serán parte de esta edición, la novedad más importante pasa por el horario: en lugar de la tradicional maratón nocturna, en esta ocasión el festival se realizará de 13 a 1 en cada jornada. Las entradas se podrán conseguir desde el jueves el 26 de julio (a las 10) en una preventa exclusiva para quienes tengan tarjeta Visa del Banco Galicia. La venta generá comenzará el lunes 29.

Creamfields fue creado en el Reino Unido en 1998 y desde entonces se realiza cada año. El desembarco en la Argentina fue en 2001, en Hipódromo de San Isidro, y se hizo durante quince años consecutivos (aunque en diferentes sedes). Algunos de los artistas que pasaron por sus escenarios fueron Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Sasha & John Digweed, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Richie Hawtin, Jamie Jones, Alesso, Tiësto, 2 Many DJs, LCD Soundsystem, Faithless, Underworld, The Chemical Brothers, Groove Armada y The Prodigy.