Tony Blair era fan de Casablanca. A Bill Clinton le encantaba Grey's Anatomy. ¿La película favorita de Donald Trump? El problemático dramón de antes de la guerra Lo que el viento se llevó. Incluso el primer ministro británico Keir Starmer, que se negó a revelar su novela o poema favorito en una reciente entrevista preelectoral, ha admitido su afición por la comedia familiar Friday Night Dinner de Channel 4. Pero, ¿se puede juzgar a un político por sus gustos artísticos?

Esta semana, en la que Kamala Harris entró en escena tras la esperada retirada de Joe Biden de la carrera electoral a la presidencia de Estados Unidos, muchos empezaron a analizar sus predilecciones artísticas en busca de lo que puedan decir sobre una futura presidencia de Harris. Para su canción de campaña eligió "Freedom", de Beyoncé. Es fácil entender por qué Harris ha seleccionado este tema, un himno edificante y sincero inspirado en la historia del activismo por los derechos civiles, pero la cosa no termina ahí.



Harris ha hablado de sus gustos culturales en varios momentos a lo largo de los años. En 2020, sus libros favoritos eran los siguientes: Hijo nativo de Richard Wright, Cometas en el cielo de Khaled Hosseini, El club de la buena estrella de Amy Tan, La canción de Salomón de Toni Morrison y El león, la bruja y el armario, de las Crónicas de Narnia de C. S. Lewis. Hay clásicos, selecciones más contemporáneas y algo para los niños. Es cierto que la colección tiene un tufillo a grupo de discusión, pero no deja de ser una lista positiva y diversa, inteligente, humana y accesible. Debería ser esencial para un político tener una amplia compasión por todas las partes de la sociedad; si quisieras engendrar este tipo de empatía, podrías hacerlo mucho peor que empezar con estos libros. Biden, por el contrario, parece tener una inclinación ligeramente más intelectualista, y a lo largo de los años ha dejado de hacer alusiones a su amor por Ulises (por supuesto, ahora es difícil imaginárselo leyendo a James Joyce; en rigor, es difícil imaginárselo leyendo a James Patterson y sus libros sobre el FBI).

En lo que respecta al cine, Harris parece inclinarse una vez más por la accesibilidad, mostrando una especial predilección por la mayor McFranquicia de Hollywood, el Universo Cinematográfico Marvel. En una llamada de Zoom para recaudar fondos con el reparto de Los Vengadores en 2020, Harris, que anteriormente había defendido la película Pantera Negra, exhibió un conocimiento que parecía auténtico de las películas de superhéroes, hablando de escenas específicas con detalles reales y entusiastas y citando frases de la franquicia ("¡Puedo hacer esto todo el día!"). Cómo se debe interpretar esta pasión -como conformismo, o populismo, o simplemente falta de pretensiones- puede ser cuestión de opinión.

En otra entrevista, Harris describió el drama de FX Yellowjackets, y ya había dicho que su película favorita era Mi primo Vinny, la exuberante comedia de 1992 con Joe Pesci en el papel de un abogado neoyorquino y Marisa Tomei como su amante. Hay cierta ironía en el hecho de que Harris -cuyo historial de encarcelamiento de delincuentes no violentos mientras ejercía como fiscal del distrito de San Francisco sigue siendo un punto de crítica frecuente por parte de la izquierda- se incline por una película que trata sobre detenciones ilegales y que tiene como tema central las deficiencias y frustraciones del sistema judicial estadounidense.



Del mismo modo, las cejas deberían estar levantadas por la aceptación sin restricciones de Harris del reciente álbum de Charli XCX, Brat. Cuando la cantante de Essex declaró en X/Twitter esta semana que, en la jerga del verano, "Kamala es Brat", Harris le siguió la corriente, cambiando su estética en las redes sociales por un "verde Brat" a modo de homenaje. Pero, por supuesto, Brat es un álbum que tiene poco que ver con el mundo de Harris. Trata sin complejos, entre otras cosas, de las trampas de la celebridad, la feminidad milenaria y, significativamente, el uso despreocupado de estimulantes ilegales. Nadie sabe cómo encaja este último punto con la postura de Harris sobre la legislación en materia de drogas, que, hay que reconocerlo, se ha vuelto algo más liberal con el paso de los años.

En última instancia, sin embargo, se trata de la locura de confundir el gusto de una persona con su virtud moral. Es una confusión que se hace con demasiada frecuencia en el tribunal de los medios sociales, pero en realidad es tan simple como el hecho de que a veces a la gente le gustan las cosas predecibles, y a veces no. Cuando el ex primer ministro Rishi Sunak dice que es fan de la novelista romántica Jilly Cooper, ¿tiene algún significado? ¿Qué significa que el disco duro de Osama Bin Laden contuviera películas como Antz, Cars y Chicken Little? Incluso Trump es difícil de precisar. Además de Lo que el viento se llevó, también ha exaltado El ciudadano -una película que trata descaradamente de los peligros y el vacío moral de la riqueza extrema- y se dice que tiene una gran debilidad por los musicales de Andrew Lloyd Webber.



Cuando los políticos profesan adoración por tal o cual producto cultural, normalmente hay que tomárselo con pinzas (no faltan teorías conspirativas en torno a la autoría y la agenda de las listas anuales de recomendaciones culturales de Barack Obama). Mencionar a un grupo de música, una película o una serie de televisión populares es una forma fácil y gratuita de encasillarse en el casco de algo con mayor caché cultural. Pero, si se hace demasiado a la ligera, puede resultar contraproducente: puede pensarse en The Smiths rechazando el afecto de David Cameron.

Los datos que se obtienen sobre los gustos culturales de los políticos (a menudo cuidadosamente seleccionados) suelen terminar oscureciendo más de lo que iluminan. Resultan más humanizadores en sus contradicciones, en el hecho de que gusten o no gusten Los Vengadores: Endgame probablemente no tenga nada que ver con ninguna otra parte de tu vida o de tu sistema de creencias. Es cierto para Kamala Harris, y es cierto para cualquiera. Recuerda a la escena de la serie de HBO The Wire -una de las favoritas de Obama, por cierto- en la que el detective Jimmy McNulty, interpretado por Dominic West, visita por fin el apartamento del capo de la heroína Stringer Bell (Idris Elba). Al entrar en la propiedad, se sorprende al encontrar una casa de lujo llena de libros, esculturas y muebles de alta gama. "¿A quién carajo perseguía?", se pregunta. Eso: ¿a quién?



* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.