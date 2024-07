El plantel de Central volvió ayer a las prácticas y hoy Miguel Russo define a los titulares que jugarán mañana ante Huracán. Después de lograr la clasificación en Brasil a octavos de final de Copa Sudamericana los canayas retoman sus compromisos en Liga Profesional y el técnico considera jugar con un once similar al que igualó con Inter en Porto Alegre el último martes. El miércoles el canaya juega su partido postergado con Unión en Santa Fe.

Central regresó recién el miércoles por la tarde de Brasil y ayer por la mañana realizó el primer entrenamiento en Arroyo Seco pensando en el juego de mañana a las 19 en el Gigante ante Huracán. Russo, quien cumplirá ante el Globo su partido 300 como entrenador canaya, quiere disponer del equipo ideal. Para eso evaluará la recuperación física dado que hay jugadores que terminaron extenuados ante Inter, como el caso de Franco Ibarra. El técnico pondrá el foco en lo físico para el juego de mañana dado que el miércoles el equipo visitará a Unión en su partido pendiente de la 7º fecha de Liga Profesional en el 15 de Abril. El plantel regresó de Brasil sin lesionados y todos estarán a disposición para la próxima fecha.

En cuanto a la búsqueda de refuerzos, Central negocia con San Pablo el pase de Giuliano Galoppo. Por el ex Banfield también mostró interés Boca y la propuesta del xeneize es superadora a la que llevaron los canayas. Son bajas las expetactivas en la negociación. Pero si se frustran las coversaciones entre Boca y San Pablo la dirigencia de Central hará un nuevo intento por sumar al volante. Por otra parte, el club rescindirá el contrato con Abel Hernández. El delantero uruguayo se recupera de una lesión y con su alta médica se desvinculará de Arroyito dado que ahora Russo no lo tiene en cuenta. Para su reemplazo los auriazules contrataron a Enzo Copetti y volvió Marco Ruben. Hernández llegó a Central por un millón de dólares pero por su bajo nivel no pudo hacerse un lugar entre los titulares. En tanto, desde el fútbol de Rusia hay interés por el defensor Agustín Sandez. Central compró la mitad de su pase. La otra mitad la preserva Boca. La tesorería auriazul espera una oferta formal para evaluar su posible negociación.