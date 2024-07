Celine Dion y Lady Gaga, artistas confirmadas para el show de apertura de París 2024

Lady Gaga, protagonista de la esperada Joker: Folie à Deux, fue vista en videos de redes sociales saludando a los fanáticos afuera de su auto a comienzos de esta semana. Finalmente, The Hollywood Reporter pudo confirmar que la ganadora del GRAMMY participará de la ceremonia, pero las características de su presentación se mantienen con total hermetismo.



En esta línea, la actuación de la intérprete de Bad Romance marcará su primera aparición en un escenario televisado desde su presentación de Hold My Hand, la canción de la película Top Gun: Maverick, en la 95.ª edición de los Premios Oscar el año pasado.

Sobre la legendaria Dion, el periódico francés Le Parisien informó que será su "gran regreso triunfal" y que interpretará L'Hymne à l'amour de Édith Piaf. En este sentido, la cantante de My Heart Will Go On reaparecerá luego de revelar en 2022 su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, que la llevó a cancelar su Courage World Tour y a grabar el documental sobre su vida con la enfermedad que se estrenó a fines de junio en Prime Video, con imágenes impactantes.