Con el objetivo de apoyar y promover la producción creativa local, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Vicente López abrió la convocatoria a la sexta edición de su Fondo Municipal de las Artes, un programa de becas a la creación artística para artistas que residan legalmente en Carapachay, Florida, Florida Oeste, La Lucila, Munro, Olivos, Villa Adelina, Villa Martelli y Vicente Lopez.



Las disciplinas que pueden aplicar a la convocatoria son música (canto, composición, ejecución de instrumentos e interpretación, producción musical, en todos los géneros musicales, tanto eléctricos como acústicos); artes audiovisuales y multimedia (cine, animación, video, arte electrónico, arte digital, videojuegos, etc), artes visuales (pintura, dibujo, escultura, grabado, arte digital, muralismo, artesanías, textil, fotografía, etc), artes escénicas (teatro, danza, comedia musical, clown, circo, arte callejero, performance, etc) y letras (ensayo, poesía, cuento, guion, narrativa, novela, historieta, no ficción).

Se otorgarán un total de $5.000.000 en 10 becas (individuales o grupales) de $500.000 cada una. Los proyectos presentados deberán incluir el desarrollo de la idea junto a un plan de ejecución y producción posible de ser concretado. Está destinada a todos aquellos proyectos de creación y gestión artística, tanto de autoría grupal como individual pudiendo ser presentados los proyectos por un artista o un colectivo artístico. No podrán presentarse trabajos ya finalizados, publicados o editados. Solo se pueden presentar proyectos en etapa de desarrollo o parcialmente comenzados.

La beca puede ser utilizada para cualquier destino vinculado a la creación o investigación del proyecto (materiales, insumos, equipamiento, tutorías, honorarios artísticos, traslados para la concreción del proyecto). El criterio fundamental de evaluación no es el destino de los fondos sino la idea conceptual, la propuesta artística y el perfil de los postulantes. La beca puede representar un monto parcial respecto del valor total del proyecto. En ese caso se deberá indicar en el plan de gastos incluido en el formulario de inscripción únicamente el destino de los fondos correspondientes a esta beca para la etapa creativa y/o de investigación, y no el monto total del proyecto

La selección de ganadores estará a cargo de un comité de jurados interdisciplinarios conformado por referentes de las artes y la cultura del país, integrado por Agustín Toscano en Artes Audiovisuales y Multimedia, Eduardo Stupía en Artes Visuales, Maruja Bustamante en Artes Escénicas, Jorge Consiglio en Letras y Flor Bobadilla Oliva en Música.

La convocatoria cierra el domingo 28 de julio a las 23:59 h.