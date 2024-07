Menos de 24 horas bastaron para que los principales bloques opositores de la Provincia de Buenos Aires rechacen la invitación que el gobernador Axel Kicillof anticipó el jueves tras reunirse con los jefes de las bancadas oficialistas en la Legislatura bonaerense. El PRO, la Coalición Cívica, la UCR y Cambio Federal emitieron un comunicado conjunto rechazando la propuesta a través de la cual el oficialismo los convocó a viajar a Bahía Blanca como parte de la defensa del proyecto de la planta de Gas Natural Licuado proyectada en esa ciudad, que el gobierno nacional empuja hacia el sur del país.

La postura no es uniforme a todo el arco opositor, ya que el diputado Gustavo Cuervo, que presiden el bloque Libertad Por Siempre, confirmó a Buenos Aires/12 que viajará junto a la comitiva provincial. "Fuimos los primeros en ir a Bahia Blanca cuando nadie hablaba del tema y los primeros en presentar un proyecto de declaración de interés legislativo por este tema. Vamos a agotar todos los caminos sin mezquindades ni especulación política", aseguró diferenciándose el resto de los opositores.

Distante a esa posición, para el espacio de lo que parece quedar en pie de Juntos por el Cambio, “el gobernador debe hacerse cargo de sus decisiones". Exigimos que se convoque a una sesión especial en la Legislatura para debatir el RIGI. Debemos quedarnos en La Plata y sesionar. No se puede perder más tiempo. Las políticas de Estado y la construcción de mayorías sólidas en función de garantizar inversiones, desarrollo y trabajo en la Provincia cuentan con nuestro acompañamiento”, dice el documento que se dio a conocer en la tarde del viernes.



“Milei no dejo al PRO ir a Bahía Blanca y el radicalismo hace seguidismo como hizo en los cuatro años en los que gobernaron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, dispararon desde los bloques oficialistas en donde destacaron el gesto aperturista que Kicillof había tenido al invitar a los opositores a sumarse a una cruzada por con la que comulgaron públicamente muchos de los referentes de lo que queda de Juntos por el Cambio.

De hecho, lo reconocen en el documento. “Venimos acompañando expresamente, en forma clara, contundente y sin ambigüedades, que la Planta de GNL proyectada por YPF y Petronas se instale en la ciudad de Bahía Blanca”, afirman y advierten que ya llevaron la posición a la reunión con autoridades del Puerto de Bahía Blanca y del Municipio que se realizó en la Legislatura el 28 de mayo.

“Acompañamos con nuestra firma una declaración presentada por el presidente de la Cámara de Diputados en apoyo a Bahía Blanca, aprobamos una declaración de interés en el pleno de la Cámara y presentamos varios proyectos de ley y de declaración adhiriendo al RIGI dispuesto por Ley Nacional”, agregan a la vez que acusan a “la inacción y las idas y vueltas del gobernador” que, según entienden “sólo han contribuido a espantar inversiones cruciales para el desarrollo económico regional”.

En ese tipo de advertencias parece anclarse una de las mayores críticas que justifican el descontento del oficialismo que acusa a Juntos por el Cambio de estar “más preocupados por ser opositores a Kicillof que por trabajar para que salgan las reglas que necesita la provincia para la inversión en Bahía Blanca”.

Entre los argumentos que los opositores utilizan para justificar su negativa a aceptar la invitación del mandatario bonaerense, se destaca la postura del gobierno provincial respecto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que se aprobó en el paquete legislativo que La Libertad Avanza presentó como Ley Bases.

Como ya contó Buenos Aires/12, en la reunión del jueves no se trató específicamente el texto del proyecto de RIGI provincial que el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura, cuya redacción está en manos del ministro de Producción, Augusto Costa, que también participó del encuentro. Sin embargo, desde la Provincia no piensan que adherirse al RIGI nacional sea la solución, porque sostienen que pese a que el régimen no está reglamentado ni funcionando de manera formal, se encuentra vigente para todo el país. Si bien el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó en una entrevista radial que la Provincia se opuso al RIGI en general "porque son incentivos que exceden las necesidades de cualquier empresa para localizarse en el país", subrayó que "es una discusión que está totalmente saldada".

Además, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a lo único que afecta el RIGI de manera directa es al impuesto a los ingresos brutos y a los impuestos a los sellos, ya que todos los otros tributos para los que está vigente el RIGI son de índole nacional, tal como describió Kicillof la última vez que se refirió al tema públicamente. Por ese motivo, el ministro Bianco sostuvo que discutir la tasa del impuesto a los sellos o los ingresos brutos en una inversión de semejante magnitud "es ridículo", ya que las definiciones económicas, financieras y técnicas "exceden largamente a un pequeño impuesto provincial".

“Kicillof pensar más en gobernar que en su pelea política porque la Provincia y Bahía Blanca no pueden perder esta oportunidad”, dicen los bloques opositores que se corrieron de la invitación del oficialismo y pidieron que el gobernador los convoque, junto a los sectores industriales, productivos y comerciales a “debatir y consensuar una estrategia común que garantice un marco legal a la búsqueda de inversiones”.

“Queremos debatir de manera abierta y transparente, sin fotos, viajes ni manipulaciones políticas”, dicen sobre el final del documento. Tomando nota de la disputa política de la que se alimenta la posición del cambiemismo más duro, Cuervo cree "que el Presidente y el gobernador están tomando este proyecto como un trofeo en su enfrentamiento pensando en su posicionamiento político que en la mejor alternativa para el país y la provincia".

Al cierre de esta edición no se habían pronunciado respecto a la invitación ni el bloque que el radicalismo comparte con el GEN y que preside Claudio Frangul, más cercano a la posición de Facundo Manes, que a diferencia del senador Maximiliano Abad mantuvo una poisicon crítica respecto al megaproyecto libertario. Mientras analizan su postura, en el oficialismo descuentan que el espacio libertario más puro que comanda Nahuel Sotelo también se opondrá a la convocatoria.

Vale recordar que en la reunión del jueves, funcionarios y legisladores también acordaron solicitar una reunión con el CEO de YPF, Horacio Marín, para que explique qué dudas existen sobre Bahía Blanca, o cuáles serían los inconvenientes para que la planta no se instale en la provincia de Buenos Aires, ya que los estudios técnicos, económicos y ambientales realizados hasta el momento indican que la planta de GNL debería instalarse en el sur bonaerense y no en la localidad de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, donde las condiciones actuales retrasarían de manera considerable el desarrollo del proyecto.