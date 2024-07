Una mujer de 33 años desapareció en la localidad cordobesa de Nono junto a sus dos hijos de 6 y 10 años luego de que el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia dictaminara la restitución de los menores al padre de uno de ellos, que reside en Alemania.

"No se lleven a mis hijos", es el nombre de usuario de la cuenta de Instagram de Constanza Taricco, la madre de los niños que hace una semana comenzó a hacer público lo que está sucediendo con su caso, que ha obtenido el apoyo de vecinos de la zona, quienes ahora manifiestan su preocupación por el paradedor de la mujer y los chicos.

"La Justicia argentina ordena la entrega de mis hijos a un ciudadano alemán sabiendo que no es el padre de uno de ellos. Por eso he presentado en el comité internacional de los derechos del niño pidiendo una medida cautelar para que no se lleven a mis hijos. Exijo justicia", denuncia la mujer en un video publicado a través de redes sociales

La sentencia, que inicialmente tuvo lugar hace un año en el juzgado de Villa Dolores, ordena que ambos niños deben vivir en el país europeo a cuidado del padre, llamado Hars, quien en sus palabras lo definió como "su centro de vida".

El fallo resultó impactante para Taricco, ya que la intervención del máximo tribunal provincial considera legítima esta decisión incluso teniendo en cuenta que la hija de 10 años es únicamente hija biológica suya y no de Hars. Sin embargo, el abogado del alemán aseguró que “están dadas todas las garantías” para que la niña goce de una vivienda y recursos económicos.

“Esta sentencia ha pasado por toda la arquitectura judicial argentina, y todos le han dado la razón al padre: los menores y su madre deben volver a Alemania, y es ahí donde ella debe plantear todo lo que le parezca, ante la Justicia alemana, donde seguramente será escuchada. Están todas las condiciones dadas para lo que se llama ‘regreso seguro’”, consideró el letrado.

De esa manera, ya estaba establecido que el hombre, que aterrizó hace poco en tierras argentinas y actualmente se encuentra en la localidad cordobesa, buscara a los niños y se los llevara este mismo sábado a Alemania.

Ante este panorama, vecinos del pueblo mostraron el jueves su apoyo a la mujer rodeando su casa para que las autoridades no vinieran a llevarse a los niños. Finalmente, cuando los efectivos de la policía allanaron el lugar por la madrugada del viernes, no encontraron rastro de ninguno de los tres integrantes de la familia.

En ese sentido, la fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallaratto, notificó que no hay datos sobre su paradero y que, por esa razón, se dio inicio a una investigación por desaparición de personas. La familia tiene prohibido salir del país luego no haber sido localizada en su domicilio tras la audiencia de restitución con el hombre alemán.

Por su parte, la abogada de Taricco presentó este jueves un habeas corpus para declarar la inconstitucionalidad del fallo por incumplimiento del Convenio de la Haya, ya que viola los derechos de los niños, además de que resaltar que no investigaron lo suficiente al padre, cuya primera cuota alimentaria fue efectuada al momento de iniciar el reclamo por la restitución.

Hace tres años que la niña y el niño no han visto a esta persona, quien a pesar de contar con los recursos necesarios para visitarlos, sólo ha demostrado indiferencia y falta de interés al respecto, dijeron desde el entorno de la madre. “Esta situación sugiere un uso de las infancias para ejercer violencia vicaria contra Constanza”, agregaron.

Taricco y Hars se conocieron en un viaje a Bolivia cuando tenían 25 y 31 años respectivamente. En ese momento, ella ya era madre de la niña que en ese momento tenía 3 años. Luego de un tiempo ambos se casaron en Nono y, más adelante, vivieron a algunos kilómetros de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y tuvieron a un hijo en común.

Ambos chicos fueron criados en distintos lugares como Bolivia, Argentina y Alemania debido a cuestiones laborales del padre. En esos años juntos, el alemán reconoció legalmente a la hija mayor y le dio su apellido, aunque, luego de un tiempo la pareja decidió divorciarse y ahí fue cuando Hars regresó a su Alemania natal.

Durante el año pasado, el padre inició el reclamo de restitución internacional de los niños, reclamando que no recibían atención educativa y médica adecuada y considerando que la madre ejercía una "retención ilegítima". En lo que respecta a Taricco, la mujer denunció que estaban ejerciendo sobre ella violencia de género.