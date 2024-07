El candidato presidencial estadounidense por el Partido Republicano, Donald Trump, anunció este sábado que volverá a realizar actos de campaña al aire libre con protección adicional del Servicio Secreto, dos semanas después de que resultara herido en un intento de asesinato durante un acto en la ciudad de Butler. A su vez, el exmandatario hizo un llamado a cristianos y portadores de armas de fuego para que lo voten en los próximos comicios.

La decisión de Trump

En su plataforma Truth Social, Trump dijo: "Seguiré realizando actos al aire libre y el Servicio Secreto acordó intensificar sustancialmente sus operaciones. Son muy capaces de hacerlo". Y añadió: "Nadie puede jamás detener o impedir la libertad de expresión o reunión".

Al ser consultado al respecto por la cadena televisiva CNN, el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, señaló: "Garantizar la seguridad de nuestros protegidos es nuestra máxima prioridad. Con el objetivo de mantener la integridad operativa, no podemos hacer comentarios sobre los detalles de nuestros medios o métodos de protección”.

Aunque la agencia no confirmara ni desmentiera públicamente que vaya a reforzar la seguridad, una fuente policial, que habló bajo condición de anonimato con el diario The Washington Post, aseguró que se incrementará la protección en los actos al aire libre de Trump.

Los comentarios del exmandatario se produjeron después de que, según informes, el Servicio Secreto alentara a la campaña de Trump a dejar de programar eventos de campaña al aire libre y optara en su lugar por grandes estadios cubiertos.

Trump resultó herido en la oreja mientras hablaba en un multitudinario acto al aire libre el 13 de julio, cuando un jóven de 20 años abrió fuego contra él desde el techo de un edificio cercano, matando a un asistente e hiriendo a otros dos. Antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad, el autor del atentado, Thomas Matthew Crooks, disparó ocho balas. Desde entonces, el expresidente solo participó en actos y reuniones en espacios cerrados.

El FBI confirmó que Trump fue alcanzado por una bala, lo que despejó las dudas sobre la naturaleza de la lesión en su oreja derecha. Los investigadores todavía están trabajando para establecer el motivo del ataque, que marcó otro capítulo en la carrera electoral estadounidense y provocó fuertes críticas al Servicio Secreto, cuya directora, Kimberly Cheatle, renunció el martes.

En busca de votos

Un día antes de su anuncio, en un acto de campaña en el estado de Florida, Trump llamó a votar en las elecciones presidenciales tanto a cristianos como portadores de armas de fuego para ayudarlo a volver a la Casa Blanca.

"Los cristianos tienen que votar. No quiero regañarlos, pero los cristianos no votan tanto como deberían. No son grandes votantes (...) Las personas que poseen armas y rifles no son grandes votantes. Tienen que votar. Si no votan, no vamos a ganar las elecciones. Si votan, vamos a ganar de manera aplastante", dijo Trump en la denominada "Cumbre de los creyentes", un evento centrado en la fe, en la ciudad de West Palm Beach.

El mandatario reiteró en varias ocasiones el enorme poder que tienen los cristianos y pidió a ese grupo religioso que diesen una oportunidad al Partido Republicano. "Tienen que salir, al menos en esta elección. Simplemente dennos la oportunidad y llévennos a esa hermosa Casa Blanca. Voten por sus congresistas y senadoras. Cambiaremos este país para mejor", indicó el magnate.

No obstante, el republicano señaló que su segundo mandato sería tan exitoso que no tendrían que votar en las próximas elecciones. “Lo solucionaremos todo tan bien que no tendrán que volver a votar", recalcó.

Luego de estos dichos, el portavoz de la campaña, Steven Cheung, se pronunció al respecto. "Donald Trump estaba hablando de unir a este país y traer prosperidad a todos los estadounidenses, en oposición al ambiente político divisivo que sembró tanta división e incluso resultó en un intento de asesinato", afirmó, en declaraciones a la CNN.

El pedido de Trump a los cristianos los portadores de armas se produjo después de que alertara que iba a haber una gran guerra en Medio Oriente y, potencialmente, una Tercera Guerra Mundial, si no ganaba las elecciones. "Si ganamos las elecciones, será muy sencillo. Todo se resolverá y muy rápidamente", apuntó el magnate a la prensa al inicio de una reunión que mantuvo con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El aborto

En el acto de Florida, Trump también se describió como una figura que sellará la frontera en su primer día como presidente y que apoya las regulaciones del aborto, al tiempo que agradeció a los jueces conservadores del Tribunal Supremo, entre ellos los tres que él nombró en su mandato de 2017-2021, por tumbar la sentencia Roe vs Wade que protegía el aborto a nivel nacional en 2022.

Sin embargo, el exmandatario subrayó que apoya las excepciones a las restricciones al aborto en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. Según informó el diario The New York Times, fue abucheado por el público cuando hizo énfasis en ese punto.