La remoción de Adrián Luque, que hasta el viernes pasado ocupaba la presidencia de Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), es leída en San Miguel, la patria chica del ahora ex funcionario, como señal de un reacomodamiento interno en las filas libertarias. Los Romo, Agustín, diputado nacional, y su padre Carlos, quien es concejal en es municipio, pierden con la salida de Luque a un actor importante de su armado económico. De acuerdo al anuncio oficial de la empresa a los medios, “no se cumplieron los objetivos y tiempos adecuados para las reformas que demanda el sector” y el reemplazante de Luque será una persona del área, "100% técnico, que podrá trabajar en la ‘emergencia ferroviaria’ aportando su expertise y conocimiento”. Estos duros términos, algo habitual cuando esta gestión despide funcionarios, tienen en este caso razones políticas de fondo que involucran tanto al asesor presidencial Santiago Caputo como al ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Luque, un abogado que en la etapa anterior había tenido a su cargo parte del área legal de la empresa, fue quien advirtió sobre los efectos devastadores del ajuste sobre el sector, poco antes del choque entre formaciones que tuvo lugar en la estación Palermo de la línea San Martín, el pasado mes de pasado.

Contratos en peligro

Para entender el rol de Luque hay que remontarse a la amistad histórica entre los compadres Fabián Carballo y Carlos Romo: Carballo es padrino de nacimiento del diputado provincial por la séptima con domicilio en San Miguel, Agustín Romo.

Carballo, de larga militancia en el Frente Renovador, no tiene cargo actualmente en Ferrocarriles pero conserva una cuota de poder importante. A instancias de los Romo, Carballo acordó con Posse, cuando este tenía competencia sobre el área, el ascenso de Luque a la presidencia. El propio Luque fue quien firmó alrededor de 30 contratos de incorporaciones a Ferrocarriles, entre los que resaltan el de Romo padre, el de Valentina Lazbal, novia de Augustín, el del ex candidato a intendente de San Miguel por LLA, Agustín Puiggari y el de Patricio Pantuliano, íntimo amigo de Romo que actualmente integra el consejo escolar local. Esos contratos son el principal sustento económico del armado político con el que Romo hijo sueña con suceder a Jaime Méndez al frente del municipio, aunque no está de más señalar que una parte importante de los negocios familiares también está atada a Ferrocarriles. Por gestiones de Luque, los Romo se vieron recientemente favorecidos por una cantidad de concesiones de locales comerciales en las estaciones de la línea San Martín y sus inmediaciones, desde Bella Vista hasta José C. Paz. Y la caída en desgracia de Luque abre un manto de duda sobre la continuidad de todo lo que los Romo obtuvieron a través de Luque.



Los Romo y su trayectoria



El primer jefe político de Agustín Romo fue Ramiro Marra, de quien fue asesor en la legislatura porteña. Más tarde, mudó su lealtad de destinatario y pasó de Marra a Santiago Caputo, cuando Marra quedó afuera de todo tras ganarse la inquina de la secretaria y hermana presidencial, Karina Milei. Hace apenas diez días, la concejal Noelia Oxley que integraba el bloque libertario en San Miguel junto a Romo padre, rompió con él en plena sesión, a los gritos y con acusaciones de sucesivas amenazas y presiones psicológicas. Oxley se define como "mileísta pura" y habitualmente acompaña a Karina Milei en sus recorridas por el conurbano, con el objetivo de armar una fuerza totalmente pura y propia de cara al año entrante. Buscan consolidar un espacio libre de elementos que consideren "dudosos". Por su parte, Carlos Romo encaja perfectamente en esa descripción: vota siempre junto al bloque oficialista, cuyo jefe político es el senador por la primera sección, Joaquín De La Torre. Oxley es muy crítica, tanto de la alianza de Romo con el ejecutivo local, como de los negocios que esa familia consolidó a través de Ferrocarriles.

Los De La Torre, conocidos como "la banda del opus", a su vez, se fueron del gobierno en muy malos términos. Ocurrió luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, intentara utilizar a Pablo De la Torre, ex secretario de Niñez y Adolescencia y hermano de Joaquín, como fusible para tapar los escándalos de los alimento retenidos y de los sobresueldos destinados a funcionarios a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La pregunta que se hicieron durante el fin de semana en los ámbitos políticos de San Miguel, cuya respuesta se develará en las próximas semanas es si la salida de Luque obedece estrictamente a criterios de gestión o es parte de la pelea de fondo por la representación libertaria en el territorio, de cara a las elecciones de medio término de 2025. Los Romo no pertenecen a la elite de San Miguel y su historia patrimonial alterna quiebras y fortunas súbitas. La etapa más polémica fue cuando vendían electrodomésticos a crédito a los trabajadores municipales y, tras muchas demandas de sus clientes, terminaron por volcarse al negocio financiero. Agustín se pone muy incómodo cuando le preguntan por la actividad de su padre.



Más allá de la disputa política, los problemas de la gestión libertaria con los trenes son innegables. Al choque de formaciones del San Martín en mayo se suma el descarrilamiento de un tren del Roca en La Plata el viernes pasado, afortunadamente, sin víctimas fatales.