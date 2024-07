El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se sumó al juego propuesto por el gobierno argentino y le respondió a Javier Milei durante el discurso en el que anunció su victoria electoral. "Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde", le dedicó el presidente bolivariano a Milei, quien horas antes había concedido el triunfo electoral a la oposición venezolana y llamó a que "las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

"Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo", expresó Maduro en la madrugada de Caracas, tras dar a conocer las cifras oficiales que le dejaron como ganador por el 51 por ciento de los votos; cifra que es desconocida por la oposición encabezada por el candidato Edmundo González Urrutia (44 por ciento), bajo el ala de María Corina Machado.

La figura del presidente argentino fue utilizada por Maduro durante la campaña para marcar las ideas liberales libertarias como un límite a no cruzar en el avance de la derecha en la región, a pesar de tampoco contar con los respaldos a su candidatura por parte de los presidentes ubicados al otro lado de Milei, como el brasileño Lula Da Silva o el chileno Gabriel Boric.

"Nazi fascista y vendepatria", le dedicó Maduro a Milei durante el discurso que dio rodeado de la militancia bolivariana y replicó el cántico que suena en las calles argentinas contra el presidente: "Milei, basura, vos sos la dictadura".

"El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca"

"No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca", reivindicó Maduro su victoria en la madrugada venezolana.

Y aseguró que sostendrá el resultado oficial de las elecciones: "Va a haber paz antes, y la hubo, durante, y la hay. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio, a partir de hoy. Lo que pido como presidente es respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular".



La postura del gobierno de Milei

Las palabras de Maduro respondieron a un mensaje previo de Milei en las redes sociales, cuando anticipó la victoria de la oposición y se animó a convocar a dar un golpe militar contra el presidente venezolano. "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", escribió el presidente argentino en sus redes sociales.

Y remató: "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica. Dictador Maduro, afuera!!!".

Antes de que Milei escribiera ese mensaje en su cuenta de X, la canciller argentina Diana Mondino también se anticipó a los resultados oficiales de Venezuela y anunció la victoria de la oposición: "La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora. Perdieron en todos los estados por más de 35 por ciento".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tampoco se quedó atrás y participó de un acto, junto a venezolanos residentes en la Argentina, para acompañar a quienes acudieron a votar en la Embajada boliviariana en Palermo.

Solo el 1,5 por ciento de los venezolanos residentes en Argentina fueron habilitados para votar, pero Bullrich se embanderó con otros cientos en un acto que compartió con Mondino, varios diputados de PRO, entre ellos, Fernando Iglesias --quien acompaña a Milei en las giras internacionales-- y de otras fuerzas políticas como el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

"Estamos frente a la embajada de Venezuela esperando los resultados de las elecciones junto a cientos de personas", asusó Bullrich, quien ante una queja de representantes del gobierno de Venezuela, aclaró luego que, en realidad, estaban a 20 cuadras de la embajada bolivariana.