El director argentino Diego Lerman competirá en la sección oficial del próximo festival español de cine de San Sebastián, del 20 al 28 de septiembre, con la película El hombre que amaba los platos voladores. La nueva película del director de El suplente es una ficción sobre el recordado periodista de televisión José de Zer, que cobró notoriedad en la pantalla de Canal 9 hacia 1986, cuando junto a su camarógrafo, apodado “Chango”, encontraron en un paraje de la provincia de Córdoba unos pastizales extrañamente quemados y a partir de allí crearon furor con la noticia de supuestas visitas alienígenas a la zona.

El elenco está conformado por Leonardo Sbaraglia como José de Zer y Sergio Prina como el “Chango”, acompañados por Osmar Núñez, Guillermo Pfening, María Merlino, Mónica Ayos, Norman Briski, Eva Bianco, Daniel Aráoz y Renata Lerman, la hija del director, quien ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto en El suplente (2022), el otro largometraje presentado por Lerman en la competencia de San Sebastián, además de Una especie de familia (2017), que obtuvo el Premio del Jurado al mejor guion.

“El de El hombre que amaba los platos voladores era un guion que había dejado de lado durante bastante tiempo porque era costoso de producir, con sus diversas locaciones a lo largo de varias semanas, numerosos extras y ambientación de época”, dijo Lerman al portal especializado Variety. Y añadió: “Gracias a la financiación de Netflix, tuve la oportunidad de hacerla en las condiciones adecuadas. Me dieron total libertad”, comentó, y agregó que acordaron que trajera al equipo técnico con el que había trabajado durante años y que eligiera su propio casting.

Variety señaña que “la plataforma de streaming acudió al rescate justo cuando las nuevas políticas del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, empezaron a devastar la industria cinematográfica local, desfinanciando lo que solía ser un instrumento vital, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA”. A lo que Lerman agregó: “Es realmente incomprensible y trágico, pero estamos decididos a encontrar formas de seguir haciendo películas, ya sea a través de plataformas, cooperativas o producciones independientes. Hay una gran necesidad de mantenernos firmes e insistir en que el Instituto de Cine siga financiando películas. Esto no es solo para los cineastas: es por nuestra sociedad, por la preservación de nuestro cine nacional”, señaló.

Hace dos semanas, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, criticó duramente las políticas culturales del presidente Javier Milei, durante la presentación de un avance de la programación de la 72ª edición del festival, que se celebrará en San Sebastián, España, del 20 al 28 de septiembre. Rebordinos señaló que las actuales medidas gubernamentales están “destruyendo la cultura y acabando con el cine argentino”. En esa ocasión, Rebordinos destacó en el evento la fuerte presencia del cine latinoamericano, anunciando tres películas coproducidas con España: una de Chile y dos de Argentina. Según afirmó, “este año todavía habrá una gran presencia de cine argentino porque son las películas que se han acabado a finales del año pasado o a principios, pero eso no será así en 2025″. Además, subrayó que “la política del Gobierno no puede ser más nefasta para la cultura en general y para el cine en particular”.

El certamen incluirá en su sección New Directors la película argentina La llegada del hijo, dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato, que relata el reencuentro de una madre con su hijo tras su salida de prisión. La película está protagonizada por Maricel Álvarez, Angelo Mutti Spinetta, Cristina Banegas y Greta Fernández. Por otro lado, Horizontes Latinos contará con la participación de Los domingos mueren más personas, ópera prima del argentino Iair Said, que aborda la historia de un joven judío de clase media que regresa a Buenos Aires tras la muerte de su tío. Said, además de dirigir, protagoniza la película, detalle significativo dado su rol en la historia de su propia película.

Rebordinos lamentó la drástica disminución de producciones argentinas debido a las políticas de Milei. “El año pasado, en esta época, había un montón de producciones argentinas en marcha. Este año no hay casi ninguna y el poco cine argentino que puede sobrevivir es el que pagan las plataformas”, explicó. Resaltó que debido a tales políticas la proyección del cine argentino para el futuro inmediato es sombría.

Cabe mencionar la película El llanto, dirigida por Pilar Palomero, incluida en la competición oficial, que presenta una coproducción con Argentina y cuenta con la participación de la española Ester Expósito, la francesa Mathilde Ollivier y la argentina Malena Villa.

La 72ª edición del Festival de San Sebastián continúa consolidándose como una importante plataforma para el cine latinoamericano, a pesar de las adversas condiciones políticas en algunos de sus países participantes. Rebordinos se mostró preocupado por el futuro del cine argentino, dada la situación actual y las expectativas a corto plazo. “Obviamente, la política del Gobierno Milei es una política de ir destruyendo la cultura y al cine argentino, está realmente acabando con él”, insistió el director del festival.