Mediante una disposición, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) incentiva a los bancos nacionales a aceptar billetes de dólares que se encuentren parcialmente en mal estado o que sean parte de emisiones discontinuadas en el mercado. Según explica, a cambio ofrecerá la opción de recibir esos depósitos y enviarlos sin costo a la Reserva Federal de Estados Unidos para cambiarlos por nuevos.

La decisión fue adoptada en la "Comunicación 'A' 8079", y puede representar una solución para muchos ahorristas, ya que algunos bancos argentinos no aceptan a sus depositantes billetes dañados o los famosos “cara chica”.

Lo relevante es que esto no tendrá un costo extra para las entidades bancarias, que ya usan "el servicio" de importación de billetes del BCRA. En tanto, el documento señala que este "beneficio" para las entidades financieras estará disponible hasta fin de año.



En rigor, el BCRA detalló que no recibirá billetes "identificados como mutilados". Esto es, "aquellos que han sido dañados en la medida en que quede la mitad o menos del billete, o su condición es tal que su valor es cuestionable" —es decir, que no pueda identificarse su denominación—. Por ejemplo, billetes quemados o dañados por líquidos que no pueden manejarse sin comprometer su integridad.

Los bancos no están obligados a aceptar estos dólares deteriorados o "viejos", sino que es una opción otorgada por el Gobierno a fin de blanquear los dólares ahorrados "bajo el colchón".

El documento precisa que se puede sincerar la tenencia de hasta US$ 100.000 y depositarlos en cuentas bancarias especiales sin costo alguno, si se realiza hasta el 30 de septiembre próximo.

Según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), hay en el país más de US$ 200.000 millones de dólares "bajo el colchón": ya sea depositados en cajas de seguridad o escondidos en distintos lugares. La apuesta del Gobierno es que parte de esos dólares "reingresen" al sistema financiero formal.