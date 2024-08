El multifacético actor, dramaturgo y director Carlos Belloso habló con la 750 de su pasión por el oficio, el mítico "Vasquito" que interpretó en Campeones de la vida (1999), "Guillermo Willy Marmotta" en Tumberos (2002) y tantos otros personajes que quedaron en la memoria emotiva de los argentinos.

Además, contó cómo vive los dos proyectos que actualmente lo mantienen ocupado: Una terapia integral en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343) y Operarius en Hasta Trilce (Maza 177). Ésta última, en su rol de director. "Siempre voy con mucha humildad a todos los formatos", reveló Belloso en entrañable diálogo con Victor Hugo Morales.

La comedia que presenta de jueves a sábados el actor y en la que comparte elenco con gigantes como Juan Leyrado, Paola Krum y Carola Reyna, pone en cuestión una pulsión de la condición humana: la necesidad de creer en algo. En Operarius, por otra parte, Belloso se corre del centro, pero no deja de cuestionarse cosas. La obra de Julieta Grinspan, y cuya nómina se completa con la propia autora, junto a Esteban Parola y Julia Nardozza, aborda cuestiones muy actuales como lo son la situación habitacional y las condiciones laborales.

"Los que me convocaron son amigos. Esteban Parola, que como docente es increíble, me la presentó y tenía temas en los que quería meter cuchara", confesó Belloso. Y continuó: "Me daba como una especie de tela en blanco para llenarla con mucho material".

A continuación, el actor de 61 años reveló cómo selecciona y trabaja con los distintos papeles y cuál es su secreto para alcanzar interpretaciones inolvidables: "Me gusta mucho mi profesion. Me gusta mucho estudiarla, prepararla, trabajarla y eso es, como dijo (Roberto) Arlt, prepotencia del trabajo. Tengo más prepotencia de trabajo que genialidad", bromeó en La Mañana.

En el recuerdo de las familias argentinas todavía está el Vasquito, personaje de la recordada novela de Pol-ka Campeones de la Vida, y tantos otros que aún le piden en la calle: "El Vasquito tiene la magia en lo popular y lo investigué mucho después de que lo hice porque la repercusión fue grande. Investigué lo popular con él", concluyó.