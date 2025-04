El Ministerio de Salud Públicade la provincia y el Grupo de Investigación en Tecnología Farmacéutica (GITeF), del Instituto de Investigaciones para la Industria Química, que depende del CONICET y la Universidad Nacional de Salta, firmaron un convenio específico de investigación y desarrollo para diseñar y desarrollar soluciones terapéuticas de vanguardia para el tratamiento de la leishmaniasis.

El ministro de Salud, Federico Mangione, señaló que la leishmaniasis junto al dengue y a la hepatitis A, es una de las enfermedades contempladas en el plan de contingencia armado por la cartera sanitaria.

Para todas estas enfermedades se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica, sobre todo en el norte provincial luego de las inundaciones producidas por el desborde de los ríos Pilcomayo y Bermejo.

Del Boletín Epidemiológico de la Sala de Situación del Ministerio de Salud Pública de la provincia, surge que hasta la semana epidemiológica 52, la última de 2023, se habían acumulado en ese año 50 casos de leishmaniasis mucosa cutánea, y 15 de leishmaniasis visceral humana.

En la misma semana epidemiológica de 2024 el acumulado fue de 43 y 15 casos respectivamente. En lo que va de 2025, en tanto, ya se detectaron 6 casos de leishmaniasis mucosa cutánea y 2 de visceral humana.

Según la definición médica, la leishmaniasis cutáneo-mucosa es una enfermedad parasitaria infecciosa que afecta la piel y las mucosas, en especial la nariz y la boca. La leishmaniasis visceral, también conocida como kala-azar, es una enfermedad grave que afecta a los órganos internos y puede ser mortal si no se trata. Ambas se transmiten por la picadura de un insecto parecido al mosquito: el flebótomo.

La enfermedad representó siempre un significativo desafío de salud pública, especialmente en comunidades vulnerables. Desde el Ministerio de Salud se afirmó que para estos casos, el tratamiento actual presenta limitaciones en términos de administración, costos y efectos secundarios, lo que subraya la necesidad de nuevas alternativas terapéuticas.

El convenio firmado entre el ministro Mangione y el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Daniel Hoyos, se centra en la creación de apósitos de uso tópico mediante la tecnología de impresión 3D y geles elaborados con materiales termosensibles.

El rector destacó el potencial del proyecto de apósitos con gel para beneficiar no solo a la Argentina sino también a países vecinos como Paraguay, Bolivia y regiones de Brasil, en el marco del corredor bioceánico.

El proyecto se llevará a cabo según un plan de trabajo que incluye el diseño y desarrollo de las formulaciones, la caracterización in vitro, la evaluación de la performance biofarmacéutica y la evaluación de la actividad leishmanicida in vitro e in vivo. Se espera que los resultados de esta investigación conduzcan a tratamientos más efectivos, accesibles y seguros para la leishmaniasis cutánea.

En este marco, el director de la coordinación de Epidemiología de la provincia, Francisco García Campos, subrayó que se trata de “un avance muy importante en lo que es la terapéutica y el tratamiento de leishmaniasis cutánea y esta primera etapa va a tener su desarrollo principalmente en la fase experimental en animales. Con esos resultados se podrán diagramar luego la aplicación en humanos”.

El especialista recordó que la proliferación del parásito que produce la enfermedad está relacionada con los desmontes, pues al destruirse su hábitat los insectos infectados llegan hasta las zonas periurbanas.

Levantaron los hospitales de campaña en Rivadavia

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, confirmó ayer que se levantaron los dos hospitales de campaña que se habían instalado en el departamento Rivadavia para brindar atención en medio de la situación generada por las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo.

“Ya hemos levantado los dos hospitales de campaña. Nos fue muy bien y tenemos que destacar que no tuvimos fallecimientos”, dijo el funcionario al comparar la situación con “el vecino país”, Bolivia, en donde hubo unas 40 muertes, según lo reportado en medios de comunicación de ese país.

El ministro afirmó que por día se llegó a atender a unos 250 pacientes. “Estuvimos antes, estamos ahora y vamos a estar después”, añadió al sostener que en ese punto es que se habla de leishmaniasis, hepatitis A, además de otras patologías endémicas de en esa zona del Chaco salteño.