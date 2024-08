Alejandro Apo es un periodista que no necesita presentación. Este 4 de agosto cumple 50 años de trayectoria y la 750 decidió rendirle homenaje dándole tres horas de aire el lunes próximo para que festeje y haga un repaso por su carrera con amigos, colegas y referentes.

En este marco, Alejo adelantó que no va a hacer un "culto a la personalidad", sino que va a "hablar de la radio del 70, del 80, del 90". "De esa radio de autor, artesanal, que intentamos hacer después de escuchar a tantos maestros de la radio que nos van a acompañar que les pedí que estuvieran. Porque es un ratito de esa radio que transitamos, escuchamos, pero también hicimos", afirmó.

"Cuando pienso en los 50 años de radio es una vida entera, porque tenía 19 años y estoy por cumplir 70. Son 50 años de profesión. Voy a hablar con Larrea, que escucha mis cuentos. Es hablar con ellos porque era la radio que yo escuchaba: la radio enfática de Rivadavia, esa radio de Fontana, Carrizo, Larrea, el negro Marthineitz", agregó.



"Toda esa gente, mucha trabajó conmigo y mucha compartió eso de oír la radio. Será una jornada de festejo y alegría", sostuvo.

Por último, consultado sobre qué significa la radio para él, el reconocido periodista, aseguró que es "el sonido de la infancia".



"Lo primero que me parece es sonido de infancia. Para mi esas voces son las que me acompañaron, las que me generaron, además de la profesión de mi papá, tenía que ver con la fascinación que me generaba escuchar radio. Yo, primero soy oyente de radio, después lo que quieras", cerró.