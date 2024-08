Desde la derrota presidencial del peronismo en 2023, Agustín Rossi no se quedó quieto. En sus redes sociales comparte todas las semanas análisis sobre la situación del país, con una mirada crítica a las medidas tomadas por el gobierno nacional. También comenzó a recorrer la provincia de Santa Fe: esta semana estuvo en localidades del norte como Reconquista, San Justo, Villa Ocampo, Calchaquí, Romang y San Javier. El próximo 17 de agosto relanzará su espacio en Rosario, La Corriente +. Dice que es muy pronto para hablar de candidaturas, pero que no descarta ser candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe en las legislativas del próximo año. En política, casi un lanzamiento. En diálogo con Rosario/12 se define como un dirigente con convicciones, una cualidad que entiende como necesaria para jugar electoralmente: “Necesitamos legisladores que vayan a ponerle freno a todas estas iniciativas que tanto dolor le están causando al conjunto de los argentinos”.

- ¿Qué mirada tiene del rumbo económico y político del gobierno nacional?

- Creo que estamos en presencia de la mayor catástrofe socioeconómica que ha sufrido la Argentina en los últimos 40 años. Está generando empobrecimientos, pérdida de puestos de trabajo y un escenario recesivo tendiente casi a la depresión económica. Solo en los primeros tres meses, que son los que tenemos datos, el PBI cayó el 5,1% y la desocupación trepó al 7,7%. El Observatorio Social de la UCA indica que se duplicó la indigencia y eso ha generado una situación de profunda desilusión con un gobierno, que no tiene empatía con ninguno de los sectores populares. En paralelo, los grandes grupos económicos incrementaron sus ganancias en relación al año pasado. Lo que viene sucediendo es que todas las medidas que se toman van destinadas a aumentar la rentabilidad de las grandes empresas, perjudicando a la mayoría de los argentinos.

- ¿En qué estado se encuentra el peronismo tras la derrota presidencial de 2023?

- El peronismo se ha mostrado todos estos meses como la principal fuerza opositora al gobierno de Milei, porque hemos visto los efectos nocivos que está generando al conjunto de la sociedad. Esa primera etapa la hemos cumplido en la calle y en las instituciones. Ha habido movilizaciones en las que el peronismo ha sido protagonista y nuestros diputados y senadores también se han opuesto a las iniciativas de Milei en cada una de las cámaras. Yo creo que hoy la sociedad nos empieza a pedir a los peronistas recrear una esperanza. Y esa esperanza parte de la base de transmitirle de que nada de lo que haga Milei hoy es irreversible. Que en el futuro, con consenso político y social, todas aquellas medidas que se están tomando van a ser revertidas por un gobierno nacional y popular.

- Está recorriendo la provincia. ¿Va a ser candidato a diputado nacional en 2025?

- Me parece que es muy pronto para tomar una decisión en ese sentido, pero tampoco descarto esa posibilidad. He sido diputado nacional en varias oportunidades, representando a Santa Fe. Los santafesinos me conocen y saben que soy un dirigente de convicciones. Creo que nosotros tenemos que proponerles a los santafesinos, diputados y diputadas que con mucha convicción defiendan los intereses de la provincia en contra de los atropellos que lleva adelante la política económica de Milei. Necesitamos legisladores que vayan a ponerle freno a todas estas iniciativas que tanto dolor le están causando al conjunto de los argentinos.

- El peronismo ganó la provincia después de tres gestiones socialistas, pero no pudo retener el gobierno. ¿Cómo se configura el espacio después de la derrota del año pasado?

- Es cierto que no nos ha ido bien. Hoy no tenemos mayoría en ninguna de las dos cámaras, ni gobernamos las principales ciudades de la provincia. Me parece que el peronismo provincial tiene que empezar a construir una propuesta política que interprete las demandas centrales del conjunto de los santafesinos. Esta es una provincia que, en términos programáticos, necesita ideas que son absolutamente compatibles con el pensamiento tradicional y actualizado del peronismo. En una provincia con diversidad productiva, cultural, geográfica y climática, la fuerza política que está en mejores condiciones de interpretar esa multiplicidad de facetas es el peronismo.

- Algunas figuras que lo acompañaron en La Corriente, como Norma López y Leandro Busatto, hoy están más cercanos al espacio de Eduardo Toniolli, que se perfila a ser su competidor. ¿Cómo analiza esas salidas?

- La Corriente está muy bien. El 17 de agosto vamos a estar en Rosario relanzando el espacio, que se va a llamar La Corriente +. Estamos tratando de recrear un espacio político hacia el interior del campo nacional y popular, con algunas novedades que las vamos a estar comentando a partir de ese acto. La Corriente es la organización más longeva del peronismo de Santa Fe. Nacimos en el 2005 y estos 20 años nos dan un recorrido importantísimo con dirigentes en todos los departamentos. La idea del + tiene que ver no solo con sumar, sino con ampliar. Yo creo que una estructura tan tradicional como La Corriente necesita mostrar una convocatoria muy amplia para todos aquellos que quieran compartir esta etapa. Claramente vamos a ser un espacio político fuertemente enfrentado con las políticas del gobierno nacional, pero no nos definimos en términos relativos con otros espacios políticos internos del peronismo.

- ¿Pudo hablar con estos dirigentes?

- Yo solo tengo palabras de agradecimiento para ambos. Compartimos muchos años de militancia en forma conjunta. Los motivos de su alejamiento no los tengo que dar yo, solamente agradecer tanto a Quico como a Norma todos los años que hemos compartido de forma conjunta de militancia en La Corriente. Ellos tomaron una decisión que es respetable. No es la primera vez que compañeros que están en La Corriente inician otro camino. Me genera el respeto y, obviamente, así como hay dirigentes que se van, hay otros que vienen. El peronismo tiene esa capacidad de movimiento.

- ¿Le preocupan las críticas por sus desempeños electorales y lo que pueda pasar a futuro?

- De todas las elecciones que hubo en la provincia de Santa Fe el año pasado, la mejor performance fue con la fórmula Massa-Rossi. Sacamos 37 puntos a nivel nacional en la primera vuelta, que se expresaron en casi 32 puntos en Santa Fe. Colocamos tres diputados nacionales, los mismos que Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. No veo motivos, ni encuestas, para decir que quienes nos acompañaron en ese momento vayan a cambiar su votación. Por el contrario, la fuerza política a la cual votaron decidió seguir representando esos valores. Partiendo de ese lugar, tenemos muchísimas buenas expectativas electorales para el año que viene. Aquellos ciudadanos que sientan que la parlamentaria es una oportunidad para ponerle freno a las iniciativas políticas y parlamentarias de Milei, van a encontrar en los candidatos del peronismo una mayor garantía de que su votación va a estar en sintonía con lo que ellos quieren.

- La oposición provincial cuestiona a Pullaro por su posicionamiento respecto al gobierno de Milei. ¿Cómo analiza usted la figura del gobernador?

- Independientemente de lo discursivo, el gobernador ha acompañado las principales iniciativas del gobierno de Milei, que perjudican a gran parte de los santafesinos. El costo del transporte urbano de pasajeros ha aumentado exponencialmente a partir de la eliminación del fondo compensador; los docentes santafesinos no cobran más el fondo de incentivo docente que pagaba el Estado nacional; y se está analizando una propuesta de reforma de la Caja de Jubilaciones, entre otras cosas porque el gobierno nacional no envía las remesas necesarias para su sostenimiento. Entonces, obviamente que resulta bastante poco entendible el acercamiento del gobierno provincial con el gobierno nacional. Independientemente de que un gobernador debe tener una relación estable con el gobierno central, lo que debe hacer es velar por los intereses de su propia provincia. Y yo no creo que apoyando las políticas de Milei se defiendan los intereses de los santafesinos.