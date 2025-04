El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González, están en empate técnico a diez días de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según una encuesta publicada este jueves, que le da una pequeña ventaja a González de entre 0,4 y 0,5 puntos.



El sondeo de la firma Comunicaliza da un 50,3% de votos válidos para González frente a un 49,7% para Noboa, con un margen de error en el sondeo del 1,42%.



En votos emitidos, la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa, obtiene el 41,5%, y el candidato y líder de Acción Democrática Nacional (ADN) recibe 41,1%, mientras que los votos blancos y nulos son un 8% y los indecisos todavía se sitúan en 9,5%.



La encuesta se realizó entre el 2 y 3 de abril a través de internet a 4.763 personas mayores de 16 años de las veinticuatro provincias del país, con un margen de error del 1,42% y un nivel de confianza del 95%.



Desde este viernes ya no pueden publicarse nuevas encuestas hasta una vez finalizada la votación que tendrá lugar el domingo 13 de abril, de acuerdo a la normativa electoral ecuatoriana, que solo permite difundir sondeos hasta diez días antes del sufragio.



En la primera vuelta, celebrada el 9 de febrero, Noboa obtuvo el 44,15% de los votos válidos y González recibió el 44%, con una diferencia entre ambos de menos de 17.000 votos.



Los dos finalistas de la contienda presidencial aglutinaron más del 88% de los votos válidos, lo que reflejó una gran división y polarización en Ecuador entre estos dos candidatos, dentro de una papeleta donde había otras catorce opciones.



Al término de la primera vuelta, tanto Noboa como González denunciaron, sin aportar pruebas, presuntas irregularidades que no fueron respaldadas por las misiones internacionales de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes concluyeron que no había indicios que invitaran a pensar en un fraude.



Para este balotaje, el actual mandatario ha anticipado que reconocerá una eventual derrota si no hay sospecha alguna de fraude, mientras que González ha acusado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de estar al servicio de Noboa y ha anticipado que movilizarán a sus simpatizantes para reclamar que abren 44.000 urnas si hace falta.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 13 de abril para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o devuelven al correísmo de la oposición al poder, lo que convertiría a González en la primera mujer de la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales.