La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular marchará en Orán, Salvador Mazza y Aguaray el 7 de agosto, día de San Cayetano, el santo católico del pan y del trabajo, que congrega a miles de creyentes cada año, y más en los tiempos de crisis. La actividad se enmarca en una jornada de lucha nacional de la que participarán también la CGT, la CTA y los organismos de derechos humanos, contra las políticas antipopulares del gobierno neoliberal ultraderechista de Javier Milei.

La movilización de las organizaciones sociales el día de San Cayetano se hizo por primera vez en 2016, en Buenos Aires, durante el gobierno de Mauricio Macri y desde entonces se reiteró todos los años. Esta vez, "la idea de esta jornada de lucha es poder replicarla en todo el país, como venimos haciendo también con los paros generales y con las diferentes medidas de fuerza que hemos hecho los movimientos sociales frente al ajuste del gobierno y la no entrega de la mercadería, que todavía tienen incautada en los galpones", dijo Jocha Videla Castro, referente del Movimiento Evita, que integra la UTEP.

En la ciudad de Orán, cabecera de ese departamento que lleva el mismo nombre, las actividades comenzarán a las 10, con la presencia de la CCC, el Evita y otros movimientos sociales que forman parte de la UTEP. También participará el obispo auxiliar Claudio Castricone, quien bendecirá las herramientas de trabajo. Además, habrá otras movilizaciones en Aguaray y Salvador Mazza.

Está previsto que las organizaciones de las localidades de Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Urundel, Pichanal y Aguas Blancas, se trasladen a la ciudad de Orán. La concentración será en la plaza Santa Marta, y peregrinarán hasta la plaza San Martín, ubicada en el centro. "Ahí vamos a hacer un pequeño acto con las consignas de la jornada, que tienen que ver con basta de ajuste, basta de despidos, recomposición salarial, que entreguen los alimentos y la mercadería que tienen guardada", dijo Castro Videla. Habrá también una feria de productores y productoras de la economía popular y de la agricultura familiar.

Castro Videla señaló que la devoción por San Cayetano es una de las más populares que tiene la Argentina. "Nuestro pueblo no separa la fe de la lucha, entonces está bien que recemos y que vayamos al santuario a pedir trabajo a San Cayetano, pero también nosotros desde una cuestión política y social, creemos que eso hay que reclamarlo a los gobiernos de turno y hay que luchar para conseguir esos derechos", consideró.





En una comparación entre 2016 con el presidente Macri y este año, liderado por Milei, Castro Videla encontró similitudes en cuanto al "proyecto económico, la cuestión de los intereses financieros, de favorecer al 2% más rico de la sociedad y dejar en banda el otro 98%". Y la diferencia que observa es que "Milei está haciendo todo muy rápido, muy atolondrado, sin equipo y sin importarle nada más que ese plan económico que ellos llaman, que lidera el ministro (de Economía Luis) Caputo, que también fue quien nos endeudó en el gobierno de Macri, que viene siendo desastroso para los sectores populares y para la clase trabajadora, que somos gran parte de la población del país".

El último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que el 55 por ciento de la población argentina es pobre. Mientras que la indigencia llegó a niveles récord del 20,3 por ciento, lo que significa que una de cada cinco personas no llega ni al mínimo de los ingresos para poder vivir. Son los niveles más altos de los últimos 20 años y el doble del que generó Carlos Menem, reverenciado por Milei. Según estos datos Salta tiene un 56,8% de pobreza, mientras que un 19,2% de indigencia.

"Creemos que es un plan de miseria, de hambre y de muerte para todo el sector trabajador, clase media y clase baja en nuestro país y por eso nosotros estamos en pie de lucha", manifestó Castro Videla.



"La gente está mucho peor"

El referente social contó que en Orán y en otras localidades del norte salteño, los comedores y merenderos de las organizaciones sociales "tienen cada vez más personas que se acercan a pedir comida". Mientras eso pasa "no tenemos mercadería para seguir aguantando, porque el gobierno nacional no manda nada y el gobierno provincial tampoco manda mucho que digamos". Estos espacios están subsistiendo mediante donaciones y diversas actividades de autogestión.



En la provincia, Pichanal es una de las más pobres. "La gente está mucho peor en el sentido de que antes por ahí se las arreglaba para poder vivir con el trabajo, con alguna changa, con la AUH, la tarjeta Alimentar y con eso más o menos podía mantener a su familia, comprar unas zapatillas nuevas a principio de año para empezar la escuela, comprar útiles y ahora la gente ni siquiera está pudiendo comer dos veces por día", recalcó Castro Videla.

"La situación está muy grave, la gente no llega a comer, la gente está endeudada, la gente deja de hacer un montón de cosas para sobrevivir con lo mínimo, se tienen que conseguir uno, dos, tres trabajos, que son trabajos precarizados, informales, que son changas, que es el trabajo en la finca, el trabajo rural que es muy mal pago y bueno, la calidad de vida de todo Pichanal está muchísimo peor que hace un año", describió el referente del Movimiento Evita.

En Pichanal se subsiste también mediante la economía popular, "tratamos de hacer las ferias a principio de mes, que es la fecha donde la gente puede tener un poco más de plata, pero ya después del 15 del mes se complica muchísimo porque nadie tiene plata para comprar y en las ferias por lo general uno no tiene la posibilidad por ahí de vender con tarjeta de crédito, que es lo que también algunos están usando (...) para poder tener un poco más de plata y llegar a fin de mes, pero sabemos que la deuda es una bola de nieve que después se vuelve imparable".

Castro Videla consideró que en Pichanal el gobierno provincial y municipal "está totalmente ausente, hoy no hay respuesta". Indicó que aunque la provincia tiene algunas políticas públicas, como la de microcréditos para potenciar emprendimientos, que si bien no es suficiente, no se gestionan en esa localidad. "Desde mi punto de vista, creo que falta un Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que esté mucho más activo y con políticas públicas que vayan más allá de la entrega de un horno", opinó.

La quita de programas sociales

En un contexto de miseria y sobre todo de feminización de la pobreza en Pichanal, donde hay muchos hogares monomarentales y mujeres que no acceden a empleos formales, Castro Videla señaló que el programa Acompañar para víctimas de violencia de género está congelado y "quedó además desprestigiado por Milei" que "ataca las políticas de género" y cerró el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. De esta manera, las mujeres en los territorios quedaron desprotegidas y sin acceso a políticas públicas.

Por otro lado, el Potenciar Trabajo fue dado de baja, para "crear dos nuevos proyectos, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que no tienen ningún sentido pero la excusa fue cerrarlo, crear otros nuevos, y congelar el monto en 78.000 pesos que cobraban en octubre del año pasado con una inflación acumulada del 150%",



Castro Videla recordó que el Potenciar Trabajo nació en 2016, con la ley de emergencia social, "una de las conquistas que tuvimos a raíz de la marcha de San Cayetano". Esa ley creaba el "Salario Social Complementario que después se llamó Potenciar Trabajo, y tenía que ser la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil". Recalcó que mientras aumentaba el SMVM, aumentaba el monto del Potenciar Trabajo, y además consiguieron "con la lucha tanto en el gobierno de Macri como de Alberto Fernández, que cobren aguinaldo". Ahora, "este gobierno (de Milei) se llevó puesto todo eso".