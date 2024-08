La exgimnasta de la Selección Nacional Argentina y actriz Gabriela Parigi protagoniza Consagrada, un biodrama que parte de su historia personal como deportista de élite y que se presenta todos los jueves en el teatro Timbre 4 (Av. Boedo 640 - México 3554).

En diálogo con la 750, Parigi contó detalles de la obra, que aborda temas como el éxito, la presión y los sueños de los atletas de alto rendimiento, y habló de su amor por la actuación y su acercamiento al teatro.

"Me gustaban mucho más las exhibiciones que la competencia, que las sufría porque no tenía esta sangre fría que hay que tener, igual me iba bien porque era muy terca, entrenaba mucho", reveló la protagonista de Consagrada.

De 38 años, Parigi empezó a entrenar a los 4, estuvo federada desde los 6 y de los 8 a los 19 fue parte de la Selección Argentina. A los 19 años terminó su carrera deportiva, pero fue ahí que comenzó su vínculo con la actuación. "Después de hacer gimnasia pude rápidamente transformarme", contó.

Sin embargo, la distancia con el entrenamiento deportivo cotidiano le abrió un espacio para revisar algunas conductas normalizadas que sufría durante su carrera como gimnasta artística, una sensación a la que describió como una "alegoría del campo de batalla", que se expresaba ante momentos díficiles en los que el imperativo era sobrevivir.



"La competencia como lógica de eliminación, en algún punto, era la metáfora que nosotras, niñas, recibíamos en ese deporte tan individualista", agregó la actriz con Escuchá Página|12.

En esa línea, se refirió a la condición que sufrió la gimnasta norteamericana Simone Biles durante los Juegos Olímpicos de Tokio conocida como "twisties", un bloqueo mental que puede provocar pérdida del sentido del espacio y la dimensión cuando la persona están girando en el aire, y destacó a la deportista por dar un "mensaje disruptivo fuerte" respecto de la salud mental.

"Si vos sentís que física, mental, psíquica o emocionalmente te está pasando algo, no hay que ponerse en riesgo. Nunca uno tiene que ponerse en riesgo, ese es el mensaje", subrayó Parigi, al tiempo que aseguró que en el deporte olímpico "está lleno de rotos".



Y concluyó: "La salvación del podio es una mentira".

