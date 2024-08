“La situación actual de la industria del cine es desastrosa, nos están tratando como si fuéramos delincuentes” afirma Diego García, trabajador de la industria del cine y creador de la serie Rémoras. García es egresado de la ENERC, da clases en la Universidad del Cine y en Puntocine, una escuela de oficios ligada al séptimo arte. Oriundo de Isidro Casanova, La Matanza, más precisamente del barrio Atalaya. Confiesa que si bien de joven quiso huir del barrio, en dónde no había propuestas culturales, hoy se encuentra escribiendo una película que transcurre allí.

“Casanova en la película es un espacio mítico, como el desierto en un western. Es un barrio que siempre me pareció que permanecía en el anonimato, no hay algo recordable de él más que Jesse James, un boliche al que nunca fui. No es que esto haya cambiado, pero hay algo que cambió en mi mirada sobre el espacio”. La película en la que está trabajando y que filmará en Atalaya, se llama “Un pibe de bien” y es un policial metafísico, donde el protagonista que defiende una vocación por el trabajo, pero a la vez tiene una mirada por momentos resentida sobre el entorno, accidentalmente mata a alguien que entra a robar donde él trabaja. Entonces decide ocultar la verdad sobre cómo sucedieron las cosas, ante la policía y ante todos, y poco a poco se empieza a interesar en ese pibe que mató y adquiere sus hábitos y costumbres, se mimetiza con el entorno del que murió y comienza a comprenderlo.

“Yo no tenía ningún orgullo de ser casanovense, pero con el tiempo esto se transformó. Para mí es un sueño, una fantasía poder retratar el lugar dónde nací y viví, mi juventud, las calles, la escuela, una especie de revancha”.

Rémoras: la serie

Este año, se estrenó Rémoras, serie de su autoría y dirección, escrita en conjunto con Natalia D´Alena, Pablo Schuff y Nacho Guggiari. La serie narra las desventuras de Ramiro y Vivi, novios desde hace años. Él es un director de cine frustrado que trabaja vendiendo libros y discos por internet y ella una actriz sin suerte que trabaja como bicimensajera; ambos han dejado de lado el proyecto de formar una familia para centrarse en alcanzar el éxito profesional, pero no logran acceder al éxito, que parece solo accesible para los que pertenecen a cierta clase social y cultural. Una noche, mientras ven “La ciénaga”, se les ocurre una idea: aprovechar el éxito ajeno parodiando disparatadamente escenas icónicas del cine nacional. Sin embargo, el plan se descontrola cuando el amor entre ellos empieza a convertirse en una parodia.

Las rémoras son peces que utilizan un disco adhesivo para fijarse a un animal de mayor tamaño y dejarse transportar. García y D’Alena escribieron la serie tomando este dato como motor creativo. “Nosotros queríamos que todos los personajes fueran rémoras de algún otro, y que se construyera una especie de bestiario de seres que están vinculados entre sí para sacar algún provecho del otro, de manera de conseguir saciar cuestiones básicas que en la mayoría de los casos ni siquiera son conscientes, que tienen que ver con el reconocimiento, con sentirse querido, con brillar para el otro, con saber que uno cuenta con un espacio”, afirma García.

El elenco está compuesto por Agustín Rittano, Natalia D’Alena, Marcelo Mininno, Pablo Fusco, Clara Kovacic, Carlos Kusznir, Rafael Spregelburd, Ramiro Aguero, Ximena Banús, Diego De Paula, Pablo Lapa, entre otros.

D'Alena y García también son pareja en la vida real, se conocieron trabajando en una serie de Gastón Portal, se enamoraron y durante años soñaron con trabajar juntos. La historia surgió como una sublimación de ese deseo. García confiesa que se da un juego de espejos entre ellos como creadores de la serie y sus protagonistas.

“Rémoras trabaja con el resentimiento en relación con el sistema de castas, que me parece, se arma en el mundo del arte. Uno se pregunta por qué el otro logra acceder a ciertos medios de producción que permanecen vedados para uno. Se gesta una especie de sensación de que uno no pertenece, que tiene que ser descubierto”.

Para García fue difícil sentirse parte del medio artístico. Cuando ingresó a la ENERC notó que muchos de sus compañeros provenían de escuelas prestigiosas públicas y privadas, e incluso ya se conocían o tenían códigos comunes. Familias con antecedentes artísticos o que poseían una economía acomodada.

“Emanaban un halo de autoridad por portar estos sellos, que en gran medida son de propiedad privada, porque no todos acceden a ese tipo de educación. Entonces, yo en esa época me sentía bastante alienado, no me sentía parte de ese entorno, por una cuestión mía principalmente, pero también porque hay algo de eso que marca un territorio. Por supuesto, cuando yo termino egresando de la ENERC, ese sello de alguna manera lo empecé a portar yo y empezó a serme de utilidad. A eso me refiero principalmente con el sistema de castas, que es un dispositivo de poder que funciona por lo general en todos los ámbitos, pero también me parece que está vinculado a la escasa actividad laboraque hay en el cine. Son muy pocos los espacios que existen para poder hacer cine, son espacios muy requeridos, muy valiosos, y eso genera competencias, genera exclusiones”, relata García.

En Rémoras se parodia a distintas películas argentinas, casi como forma de venganza del protagonista, que ridiculiza a la vez que reinterpreta el canon.

La serie había recibido el apoyo del premio Renacer Audiovisual y estaba disponible en la plataforma estatal Cont.ar, que fue cerrada sin previo aviso. “Fue algo de total impunidad, nadie nos avisó nada. Es muy triste y desesperante la situación. No se ve futuro. Me parece que la única alternativa es tener plena conciencia de cómo son las cosas, de dónde está uno parado y de qué lado está. Hay que estar presente, como se pueda, en los debates, en las movilizaciones. Creo que vamos a tener que organizar una forma de ayudarnos entre todos los agentes del sector como lo hicimos en la pandemia” concluye García.

La serie hoy se puede ver de forma libre y gratuita, en esta plataforma RÉMORAS en Vimeo, también se los puede seguir en sus redes sociales para estar atentos a nuevas novedades @remoras.la.serie