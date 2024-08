La banda británica Coldplay anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo We Pray, el segundo adelanto de su décimo álbum de estudio Moon Music, y contará especialmente con la voz de la cantante argentina TINI.

El anuncio fue confirmado por la propia banda en las últimas horas, que detalló que en el tema participarán la rapera británica Little Simz, la artista de origen palestino-chilena Elyanna y el cantante nigeriano Burna Boy, además de la intérprete nacional.

Confirmada la noticia, Martina Stoessel —su nombre de pila— celebró con mucha emoción la noticia en redes sociales y agradeció el apoyo de sus fanáticos por este momento.

“Que locura Dios mío. ¿Se acuerdan el día que les conté cuando salió UMDP? Estaba ahí en el estudio y todavía sigo sin creer que se hizo realidad”, admitió en referencia a su último disco. “Qué emoción tan grande, mi banda preferida de la vida, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris más allá del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda”, escribió la artista en X.



La colaboración entre la exprotagonista de la serie Violetta (emitida por Disney Channel) y Chris Martin viene de larga data, cuando en noviembre de 2022 la joven artista se presentó junto a la banda en el quinto de los 10 shows que dieron en el estadio Monumental de River.

En aquel entonces, la cantante interpretó Let Somebody Go (originalmente, con la colaboración de Selena Gómez), uno de los temas que la agrupación presentó en su último disco Music of the Spheres.

Además de este sencillo, Stoessel entonó su canción Carne y Hueso, mientras Martin la acompañaba en el piano.“Perfecto, increíble”, le dijo el británico a la estrella local tras su actuación.

“Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz”, respondió ella emocionada. En la despedida, ambos se abrazaron ante un estadio que los ovacionó.

Coldplay y Tini: cuándo sale a la luz "We Pray"

El flamante sencillo de Coldplay, junto a Tini, Little Simz, Elyanna y Burna Boy saldrá el próximo viernes 23 de agosto a través de todas las plataformas de streaming.

Aún se desconoce el ritmo y cómo será la participación de la cantante argentina, pero la banda dio un mínimo adelanto de lo que se viene.

Por su lado, el álbum Moon Music saldrá a la venta el 4 de octubre de este año y contará con 10 canciones. Asimismo, la porta del décimo trabajo discográfico de la banda, que presenta una fotografía de un arcoíris lunar, fue tomada por el fotógrafo argentino Matías Alonso Revelli en 2020.

