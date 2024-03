Finalmente, se conoció una sorprendente razón por la que quizás la cantante Taylor Swift sea una exitosa compositora y letrista. Resulta que una empresa estadounidense reveló que la intérprete ganadora de 14 premios Grammy está relacionada con Emily Dickinson, uno de los pilares de la literatura moderna y una de las mejores poetas de la literatura universal.

En este sentido, la compañía de genealogía Ancestry descubrió que la cantautora de “Cruel Summer” y la poeta que vivió durante el siglo XIX son primas sextas, separadas por tres generaciones, según un informe revelado por medios locales.

“Swift y Dickinson descienden de un inmigrante inglés del siglo XVII (el noveno bisabuelo de Swift y el sexto bisabuelo de Dickinson), que fue uno de los primeros colonos de la ciudad de Windsor, en el estado de Connecticut)”, compartió Ancestry con el canal NBC.

Y agregaron desde la empresa: "Los antepasados ​​de Taylor Swift permanecieron en Connecticut durante seis generaciones hasta que su parte de la familia finalmente se estableció en el noroeste de Pensilvania, donde se casaron con miembros de la línea familiar Swift".



Las menciones de Taylor Swift sobre Dickinson

En varias ocasiones la artista de 34 años ha hecho referencia pública a la poeta al referirse de los diferentes tipos de letras que escribe para sus canciones.

“Si mis letras suenan como una carta escrita por la bisabuela de Emily Dickinson mientras cosía una cortina de encaje, esa soy yo escribiendo con una pluma y tinta”, dijo en 2022 mientras recibía el premio Compositor-Artista de la Década de la Asociación Internacional de Compositores de Nashville.

Asimismo, durante años, los swifties, los fanáticos de Taylor Swift, también han especulado que el noveno álbum de estudio, "Evermore", se inspiró en la mencionada mujer que falleció 55 años.

Esta comparación surge luego de que la productora y directora lanzara el nombrado trabajo discográfico el 10 de diciembre de 2020, la fecha de cumpleaños de Dickinson. A esta situación se le suma que la joven escritora escribió un poema llamado "One Sister Have I in Our House", que incluye la palabra "Evermore",

"Taylor Swift: The Eras ​​Tour" llega a Disney+

El próximo viernes 15 de marzo se estrena "Taylor Swift: The Eras ​​Tour" (Taylor's Version", en la plataforma de streaming Disney+, luego de que la artista vendiera los derechos por más de $75 millones de dólares.

Precisamente, esta versión incluirá cinco canciones extras, como "Cardigan", de su álbum Folklore, merecedor del Grammy más importante en 2021.

La novedad fue ratificada por el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, en un encuentro que giró en torno a la difusión de los resultados de la compañía. "The Eras Tour es un verdadero fenómeno, que emocionó y que continúa emocionando a los fanáticos de todo el mundo, y estamos muy emocionados de llevar este concierto electrizante al público cuando lo desee, exclusivamente en Disney+”, indicó Iger, según sitios especializados de Hollywood.