Newell’s trae un refuerzo de último momento para jugar el clásico del sábado: Juan Manuel García. El delantero vuelve al parque Independencia. Hoy firma contrato y mañana entrena con el plantel. Sebastián Méndez considera su inclusión como titular para visitar a los canayas.

García marcó el gol del triunfo en la última victoria de Newell’s ante Central. Aquel recuerdo, de dos años atrás, más los problemas del equipo para convertir aceleraron las conversaciones para su regreso. García tenía contrato con Volos de Grecia. Rescindió y vuelve a Newell’s con vínculo por un año y medio. Méndez pidió por su contratación en clara señal de que falló la apuesta que hizo el club meses atrás en invertir cuatro millones de dólares por el uruguayo Juan Ignacio Ramírez. El goleador charrúa no aportó en lo que va del año los goles que todos esperaban en el parque.

García llega hoy a la ciudad para firmar contrato. Días atrás jugó en Grecia por lo cual está en condiciones de pelear la titularidad para el sábado a pesar de que tendrá solo mañana y pasado de práctica con el equipo. Y tiene muchas chances de ser titular.

No así Armando Méndez y Rodrigo Fernández Cedrés, quienes están lesionados y no podrán recuperarse a tiempo. En cambio Ever Banega superó la molestia muscular que le impidió jugar con Estudiantes y su regreso es un hecho. Méndez espera por García para hacer el ensayo de fútbol. Pero se espera más de un cambio debido al muy mal partido que hizo el equipo el pasado viernes.