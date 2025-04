Tras haber declarado este martes, Verónica Ojeda no continuará con sus declaraciones este jueves frente al Tribunal Oral en lo Correccional Nº 3, en la décima audiencia oral del juicio. Quienes sí expondrán su testimonio serán los médicos del sanatorio Ipensa de La Plata, donde el ídolo popular ingresó el 2 de noviembre de 2020 para una operación de un hematoma subdural.

Los familiares y allegados de Diego había decidido operarlo luego de verlo caminar con dificultad en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, club en el que trabajaba como director técnico y que le preparaba un homenaje para su cumpleaños, el 30 de octubre. Finalmente fue operado en la Clínica de Olivos y, después de unos días, pasó a una internación domiciliaria en el country de San Andrés, ubicado en Tigre, bajo circunstancias que aún se investigan.

Todavía no se difundió el nombre de los médicos del Ipensa que serán consultados este jueves. El único que ya había dado su testimonio era Oscar Alberto Franco, en 2021, cuando señaló que “se trataba de un paciente hipertenso, pero en ese momento no encontramos ninguna causa de insuficiencia cardíaca o de alguna patología en concreto”. También había mencionado que deseaba realizarle "un estudio de spect o cámara gamma" al ex campeón del mundo, pero "no se hizo por decisión del doctor Luque, como médico responsable del paciente”.

Las declaraciones de Verónica Ojeda

El pasado martes, en el inicio de una declaración que la llevó al llanto en más de una ocasión, Verónica Ojeda dio un testimonio cargado de sentimientos y acusaciones, mayormente contra el médico Leopoldo Luque y contra Agustina Cosachov, la psiquiatra.

A Luque, entre otras cosas, le reprochó que tomaba alcohol con su paciente, que padecía un consumo problemático, y que les "mintió" porque les dijo que él operó a Maradona cuando "otros médicos" realizaron la cirugía, y que "fue un éxito". "Es una vergüenza", dijo Ojeda. También dijo que se sintió "usada" por Cosachov, y apuntó contra ambos por recomendar la internación domiciliaria y prometer cuidados médicos que no se cumplieron.

Además, confesó haber visto por última vez a su ex pareja solo dos días antes de su muerte, cuando lo vio muy "hinchado", sin atención médica, y con "olor a caca y a pis".

Desde el Tribunal que sigue el caso se había confirmado que Verónica Ojeda seguiría sus declaraciones desde este jueves a las 9:30 de la mañana, pero finalmente hubo un acuerdo entre las partes para que no sea así.

Julio Rivas (el abogado de Leopoldo Luque), Fernando Burlando (representante legal de Dalma y Giannina), Mario Baudry (abogado y actual pareja de Verónica Ojeda) y los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren participaron de las reuniones donde acordaron que la madre de Dieguito Fernando no continuara con sus declaraciones.

"Todavía atraviesan el duelo"

Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, dijo respecto de la declaración de Verónica Ojeda que los familiares y allegados de Diego Maradona todavía están afectados por la muerte del ídolo.

"Seguramente los persigue esa sensación triste que nos acompaña a todos los que perdimos un ser querido de que podríamos haber hecho otra cosa", prosiguió el abogado defensor en la misma línea, quien pidió "respetar su duelo".

Como contrapartida aseguró que la declaración del médico Mario Schiter fue "interesante" porque dijo que "la medicación que se encontró en el estudio toxicológico era la correcta para el cuadro de salud mental que presentaba el paciente" y que el Diez fue "monitoreado permanentemente".

Por estos motivos concluyó que este testimonio "fue positivo (para su defendida) porque no establece ninguna relación directa entre su actividad y la lamentable muerte del paciente".