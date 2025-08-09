Cada 11 de julio se celebra en Argentina el Día del Baterista, por ser la fecha en que en 2006 falleció Oscar Moro, figura del rock argentino y emblemático baterista de Los Gatos, Serú Giran y Riff, entre otras. Desde 2015, en Rosario se lleva a cabo este homenaje especial: un concierto público y simultáneo de decenas de baterías, que cada año crece en número de participantes. En este décimo aniversario, el encuentro aportará música, color y groove en la tarde del sábado. (Hoy desde las 15 en el Anfiteatro municipal, entrada libre y gratuita, con la donación de alimentos no perecederos para el Merendero "En Dos Ruedas", Cochabamba 7336, y el Comedor "Ayúdanos a ayudar", Pje. Reflejo 3458).
