El último canilla recorrerá las puertas

Donde tiraba diarios en una etapa muerta

En un tiempo en que el hombre no usaba celular

Y voceara la Sexta , cantante sin orquesta,

Para que el laburante que temprano se acuesta

Sepa que no está sólo en tanta soledad

Que hay guerras, hay volcanes, hay lucha por los panes

Y que el hambre es el hijo de la desigualdad

En un mundo que gira y gira sin parar

Salir a mirar vidrieras era el peor de los castigos. Penitencia camuflada de paseo con un plus de crueldad, había que bañarse y vestirse con ropa incómoda antes de iniciar una maratón a paso de tortuga por zonas comerciales a cielo abierto con persianas levantadas de negocios cerrados, mirar maniquíes que no devolvían la mirada, sólo seducían desde camaleónicas modas importadas. Por suerte existía “ Pinocho”, el bazar de los juguetes, lugar al que junto a otros purretes me acercaba para ver lo que nunca iba a tener, salvo alguna intervención milagrosa de los reyes magos.

El camino de tortura contaba con otro faro de luz, el kiosco de diarios y revistas de don Antonio. El puesto situado frente a casa Tía, fue mi primer librería, envidiaba a ese hombre rodeado de palabras escritas en papeles de colores, aprendí a leer tempranamente por el solo hecho de imitar a mi padre y poder, al menos, entender los chistes que venían en la última página del vespertino que leía muy seriamente noche tras noche.

Una tarde en la que no podían despegarme de aquella vidriera sin vidrio, el vendedor me regaló un libro de cuentos troquelado, con texto de Germán Oesterheld titulado Pancita, acompañó el gesto con palabras que nunca olvidé ya que mi madre se encargó de repetir hasta el cansancio, cada vez que me negaba a estudiar, lo dicho por aquel vendedor medio poeta, medio bohemio: “Leer es sembrar palabras en el cerebro para que florezcan pensamientos. Los pensamientos son flores que embellecen cualquier jardín“. De todos los vendedores ambulantes que cruzaban el barrio, al único que esperaba ansioso todos los martes era a don Cejas, canillita que extraía desde su canasto de mimbre la revista Goles con la misma gracia que un mago saca conejos desde el fondo de su galera.

A la hora de salir a buscar mi sustento, ninguna herencia marcó mi destino, solo un único legado grabado a fuego con el ejemplo, debía producir, al menos, lo que necesitaba consumir. Busqué empleos en lugares abiertos, esquivé escritorios y oficinas por fobia adquirida como alumno regular de una educación pasiva. No me molestó, en consecuencia, lastimar mis manos transportando cigüeñales recién nitrurados, impregnarlas con olor a nafta, a quesos o a salamines, pero el día que vi mis dedos manchados con tinta, comprendí que había encontrado mi lugar en el campo laboral. La palabra delivery tiene su origen en el idioma inglés, canillita, por el contrario, proviene del teatro criollo, en el origen mismo de un género con lenguaje gauchesco, por tal motivo, los bautizados por Florencio Sánchez, le hacemos la gauchada al lector en cada madrugada para que pueda celebrar la temprana ceremonia del desayuno, jamás le cobramos envío, rondamos hogares dormidos en horas en que el misterioso silencio reinante detrás de las puertas se desgarra con gemidos, ronquidos o fantasmales voces de radio sonando para sordos sueños. Nunca fuimos, ni seremos delivery porque conocemos la historia personal de nuestros clientes, sus ideologías, sus ausencias, sus quimeras, porque cada vez que asistimos a cumpleaños, casamientos o velatorios, nunca lo hacemos como proveedores de información escrita en papel, siempre nos presentamos como amigos de la vida. Si bien nada ni nadie podrá vencer al tiempo, la organización, al menos, le ofrece pelea.

En una época de total despersonalización de todos los servicios, los canillitas en vías de extinción seguimos atrincherados culturalmente en forma organizada combatiendo los efectos colaterales de la tecnología, vendiendo ansiolíticos literarios contra el temido alzheimer, apoyando a estudiantes del primer ciclo a escribir en cursiva, a soltar muñecas duras de tanto digitalizar, atendiendo diariamente el lamento de madres por desconocer la letra de sus hijos, por el simple hecho de que no la poseen y un miedo creciente de verlos crecer, empachados de datos, sin el placer de elaborar un pensamiento genuino, dependientes de una inteligencia artificial. También facilitamos el desquite de muchos adultos en coleccionar autitos en distintas escalas como materia pendiente arrastrada desde sus infancias, de la misma forma que acompañamos a otros en el armado, pieza por pieza, de barcos, aviones o robots, postgrado tardío del viejo Mecano. Particularmente disfruto de adolescentes que intentan armar su primera biblioteca personal con el mismo entusiasmo que alguna vez experimenté.

Eunice está llena de cosas, las mismas cosas que fui perdiendo por el camino. Se ruboriza con facilidad, siente aleteos de mariposas en la punta del esternón y su piel se torna gallinácea al escuchar ciertas voces. Cada vez que pasa por el kiosco a buscar su nuevo tomo de cuentos clásicos, me asegura que no sólo se devoró el anterior, también marcó sobre el papel oraciones que la hicieron vibrar. Lo que no sabe Eunice es que volverá a encontrarse con el mismo libro alguna vez en su vida y difícilmente podrá reconocerse en el subrayado.

Yadira descubrió la magia en las novelas de Jane Austen, ahora duda de la existencia lineal en tiempo y distancia. Al leer los textos escritos hace más de dos siglos en tierras lejanas, le parece que fueron redactados ayer nomás y acá a la vuelta. Lo que Yadira no imagina es que la escritora británica ya sabía que la iba a conmover.

En la mañana de hoy, Ignacio, con ojos llorosos a causa de una vacuna aplicada recientemente en el hospital Alberdi, solicitó a su mamá, como premio a su demostrada valentía, una publicación para colorear. Como suelo hacer en estos casos, le regalé a mi cliente un cuentito para leer. Fue en ese momento que la joven madre activó sorpresivamente mi emoción no artificial con estas palabras: “Usted, hace muchos años, también me obsequió un librito en circunstancias parecidas, por lo cual mi agradecimiento es doble, a pesar que nunca supe su nombre“. Con la satisfacción generada por la posibilidad de cerrar otro círculo en el aire, no dudé en responderle “Antonio…Antonio me llamo”.

