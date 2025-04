El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles a aquellos países que no tomaron represalias comerciales contra su plan arancelario y buscaron una solución negociada. Dichos aranceles serán sustituidos temporalmente por un gravamen del 10 por ciento, aunque incrementó al 125 por ciento los de China. Trump justificó su cambio de planes al afirmar que "la gente estaba empezando a ponerse nerviosa" y reconoció que estuvo siguiendo de cerca la evolución de la bolsa y del mercado de bonos, que tras su anuncio repuntaron y están "preciosos".

"La gente estaba empezando a ponerse nerviosa"

Trump explicó en su red social Truth Social que su decisión obedece a que más de 75 países buscaron negociar con Washington y "no tomaron represalias de ninguna manera contra Estados Unidos". "He autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo, del 10 por ciento, también con efecto inmediato", declaró.

Poco después del anuncio en Truth Social, Trump compareció ante la prensa en la Casa Blanca. "Anoche vi que la gente estaba empezando a ponerse nerviosa", dijo Trump, quien aseguró haber estado pendiente del mercado de bonos, al que describió como "muy complicado". "Estuve observándolo. Pero si lo miras ahora, es precioso. El mercado de bonos ahora mismo es precioso", afirmó el magnate republicano.

El anuncio de Trump se produjo después de que los bonos del Tesoro a 10 años, considerados un refugio seguro en momentos de inestabilidad financiera, sufrieran una fuerte caída a primera hora del día, lo que reavivó los temores sobre la fragilidad del mayor mercado de deuda del mundo. Trump admitió que los mercados bursátiles "se veían bastante apagados" en los últimos días, pero sostuvo que hoy es "el día más grande de la historia financiera" de EE.UU., con subas de entre el 6 y el 8 por ciento en Wall Street tras el anuncio de su nuevo plan.

Pese a que miembros del gobierno estadounidense repitieron durante días que los aranceles "no eran negociables" y que no habría pausas, Trump se justificó hoy diciendo que "hay que tener flexibilidad". "Podría decir: ‘Aquí hay un muro y lo voy a atravesar, pero tú no puedes atravesarlo’. A veces hay que pasar por debajo, rodearlo o saltarlo", argumentó. Según la Casa Blanca, esta nueva política arancelaria entra en vigor de forma inmediata.

Los detalles de la pausa arancelaria

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, indicó que las primeras negociaciones se llevarán a cabo con Vietnam, Japón, Corea del Sur y la India. Ante las cámaras, Bessent presentó la pausa como parte de la estrategia del mandatario y no como una reacción a las recientes caídas en los mercados bursátiles, asegurando que las acciones de Trump surtieron efecto al motivar a algunos de los países más cercanos a China, como Vietnam, a buscar acuerdos con Washington.

"No respondan con represalias y serán recompensados", afirmó Bessent al delinear la postura negociadora de Trump. La Casa Blanca aclaró que la Unión Europea (UE) estará sujeta a un arancel del 10 por ciento durante los próximos 90 días, en lugar del 20 por ciento. De acuerdo con esa fuente, Washington decidió extender esa exención a la UE porque todavía no tomó represalias por los aranceles que Trump anunció el 2 de abril.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, pidió aprovechar los 90 días de pausa decretados por Trump. "Mantener estrechas relaciones transatlánticas es una responsabilidad común de europeos y estadounidenses, independientemente de las turbulencias temporales", escribió Tusk en su cuenta de la red social X. Justo este miércoles, los Estados miembro de la UE dieron luz verde a medidas para responder a los aranceles de Trump, aunque no a los más recientes, sino a los del 25 por ciento sobre las importaciones de acero y aluminio.

¿Qué pasará con los países de la región?

La Casa Blanca aseguró este miércoles que no se aplicarán aranceles del 10 por ciento contra México y Canadá, rectificando lo dicho poco antes por Scott Bessent. "Ninguno de estos dos países recibirá el nivel base del 10 por ciento en este momento", informó un funcionario de la oficina presidencial estadounidense al ser preguntado por la agencia EFE.

Poco antes, Bessent había respondido de forma afirmativa al ser preguntado sobre si México y Canadá estaban incluidos en el esquema arancelario anunciado este miércoles por Trump. El mandatario anunció en febrero que castigaría a México y Canadá (por considerar que no hacen lo suficiente contra la inmigración irregular y el tráfico de fentanilo) con un arancel del 25 por ciento, aunque congeló en marzo la aplicación de este impuesto aduanero sobre los bienes incluidos en el tratado comercial trilateral T-MEC.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó este miércoles a una Cumbre por el Bienestar Económico de América latina, en medio de la guerra arancelaria de Estados Unidos y China, en su participación en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). "Considero que, hoy más que nunca, es un buen momento para reconocer que América latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos, a fin de fortalecer una mayor integración regional", expuso la mandataria mexicana en su discurso en Honduras.

Canadá empezó a aplicar aranceles del 25 por ciento a las importaciones de vehículos procedentes de EE.UU. y que no están incluidos en el tratado T-MEC en respuesta a la misma medida adoptada por Washington. Además Canadá tomó represalias contra los llamados "aranceles del fentanilo" que Trump impuso contra las importaciones del acero, aluminio y energía canadienses.

Bessent confirmó este miércoles que Argentina, Brasil y otros países de América latina, afectados por la "tasa base" del 10 por ciento, mantendrán ese nivel arancelario durante los próximos 90 días. El secretario del Tesoro aseguró que Trump demostró "gran valentía" al mantenerse firme con el objetivo de renegociar con países que, a su juicio, mantienen déficits comerciales significativos con Estados Unidos.