Los politólogos denominan "cisne negro" a un evento anómalo, inesperado o improbable. Para el intendente Julio Alak, la llegada al poder de un gobierno nacional autopercibido como anarco capitalista representa un hecho de esas características que obliga a profundizar el análisis para desarrollar estrategias de construcción política adecuadas.

Por esa razón, celebró el inicio del Curso de Formación Política impulsado por el Instituto de Capacitación Política que él mismo fundó y que busca rescuperar la mejor tradición de espacios de formación del movimiento nacional, como la Escuela Justicialista Néstor Kirchner y numerosas escuelas de gobierno que tienen los PJ de distintas provincias argentinas.



El gobernador Axel Kicillof acompañó al platense en la clase inicial ante una sala del Teatro Municipal Coliseo Podestá totalmente colmada. Del panel también participaron la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado mandato cumplido y ex embajador Ricardo Alfonsín. Entre los integrantes del consejo académico, Alak agradeció especialmente las presencias del sociólogo Luis Alberto Quevedo, del ex ministro de Defensa, Jorge Taiana, y de Ramiro Ortega Peña, hijo de Rodolfo Ortega Peña, abogado asesinado por la Triple A.

Los disertantes celebraron que el curso alcanzó los diez mil inscriptos, a pesar de haber realizado una difusión previa bastante acotada, “porque ese es el estilo, la manera de trabajar de Julio”, señaló el gobernador en referencia al intendente anfitrión.

Anclado en los temas coyuntura, Kicillof se refirió a dichos recientes del ministro Federico Sturzenegger, quien se jactó de hacer lo mismo que Mauricio Macri en su presidencia, pero en tiempo récord. "No veo cuál es el mérito de echar gente, de cerrar organismos", argumentó.

Enseguida agregó, en referencia a las consecuencias de la política de motosierra sobre la educación superior que "la excelencia académica no es algo que se construye en un par de años, sino que es algo que se logra a través del tiempo, con el esfuerzo de varias generaciones". "Y eso es algo que nos distingue, en la región y en el mundo", agregó.

Kicillof abordó también la cuestión del estilo de comunicación presidencial y del supuesto signo de los tiempos, según el cual todo debe ser breve y liviano. "A veces nos dicen y nos quieren hacer creer que todo pasa por las redes, que lo que no está en las redes no existe, que si lo que queremos comunicar no entra en 280 caracteres o en un video corto de Tik Tok, entonces nadie se va a interesar", describió y analizó que "ese modelo conduce a una forma de tiranía, pero también de autocensura".

Miran el auditorio colmado, el gobernador destacó la cantidad de inscriptos del curso donde "la mayoría son gente muy joven, lo que demuestra que hay gente que tiene otros intereses e inquietudes". "Esto va a contramano de una visión y un diagnóstico que dice que los pibes y las pibas están en cualquiera, desinteresados o apolíticos o sólo dispuestos a someterse a lo que dicen las redes sociales", afirmó el mandatario provincial.

En su mirada, el curso coincide con la necesidad de interpretar y comprender determinados fenómenos, muchos de ellos de carácter global, vinculados tanto a la pandemia y sus consecuencias como a la incidencia de la tecnología. Por esa razón, afirmó que lo "llena de alegría, satisfacción y esperanza" que haya cerca de diez mil inscriptos en un curso de formación política.

“Estamos inmersos en un mundo en guerra, muy distinto al que podíamos observar pocos años atrás, producto de una transformación profunda y vertiginosa de las estructuras económicas”, expresó el gobernador y añadió: “En esta época de nacionalismos, el Gobierno nacional ha quedado a destiempo como el único que sostiene el modelo anacrónico del Consenso de Washington y no defiende el trabajo y la industria local”.

En ese marco, Kicillof resaltó que se siente orgulloso de "ser argentinos que apuntan a construir un país mejor”. “Justamente para eso está este curso: no vamos a poder transformar la realidad si no la comprendemos con y junto a nuestro pueblo”, manifestó.

Según su presentación institucional, el Instituto de Capacitación Política (ICP) es un espacio de formación que persigue el desafío de promover la participación de las y los jóvenes comprometidos con el presente y el futuro de la Argentina, contribuir a la formación de cuadros políticos y dirigenciales y fomentar el desarrollo de un Pensamiento Nacional y Popular.

Fue impulsado en la ciudad de La Plata en el año 2000 por el actual intendente de la capital bonaerense y Presidente Honorario del Instituto, Julio Alak, y logró consolidarse como un ámbito en el que se construyen instancias de estudio, debate y reflexión sobre los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de nuestro país y la región en sus múltiples dimensiones; el abordaje y análisis del Estado y las políticas públicas, y el diseño de proyectos e investigaciones a nivel municipal y regional.

En su doble calidad de anfitrión y organizador del curso, Alak señaló que “la idea es crear un espacio pedagógico que aporte ideas, datos y recursos para el análisis, tratamiento y comprensión de la cambiante actualidad en la que vivimos”, porque "la formación permite transformar la realidad a partir del conocimiento".

"Con la intuición sola no alcanza, tenemos enfrente un enemigo nacional e internacional muy poderoso", afirmó Alak, en referencia a la complejidad que presenta el contexto actual.



Destacó también la necesidad de “actualizar el pensamiento de los hombres que formaron nuestra patria". "El sanmartiniano, el belgraniano, el de Dorrego y el de Rosas, que fue tan importante para esta provincia, el de Leandro Alem, que forjó la Unión Cívica, los del siglo veinte, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, y los de este siglo”.

“En estos tiempos de neoliberalismo, mensajes de odio y desinformación, resulta esencial que existan espacios de formación política como el que ofrece el ICP: hoy tenemos el enorme desafío de lograr que la capacitación sea una manera de transformar la realidad”, agregó.



El intendente también resaltó el compromiso y la sencillez del gobernador, en su calidad de platense adoptivo. "El gobernador camina por la ciudad como uno más y sus hijos asisten a nuestros espacios deportivos como tantos otros", afirmó.

“Este curso es importantísimo para comprender mucho mejor la realidad, para no ser víctimas de manipulaciones a la hora de interpretar lo que ocurre, para saber cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas que tenemos que resolver y dónde están los que nos puedan ayudar a resolver esos problemas”, afirmó a su turno Alfonsín.



La preocupación casi obsesiva por la formación política e intelectual, la lectura, el análisis y la discusión, es parte de la agenda que comparten el gobernador y el intendente de la ciudad capital.

Contenidos

El curso consta de 24 clases, organizadas en cuatro módulos:

1. El Mundo. "Crisis del orden mundial, capitalismo financiero internacional, nuevas derechas y mundo multipolar”, a cargo de Telma Luzzani y Jorge Elbaum.

2. América Latina "¿Patio trasero o Patria Grande? La crisis mundial y sus implicancias, desafíos para nuestra región”, a cargo de Carlos Raimundi y Marco Teruggi.

3. Argentina. "Desafíos y posibilidades de un proyecto nacional autónomo”, a cargo de Hernán Brienza.

4. Movimiento nacional y popular. "Historia, conflictos y nuevos desafíos”, a cargo de Julia Rosemberg.

Se puede cursar tanto de manera virtual, pensada para los estudiantes de las demás provincias del país, como presencial, en la sede del ICP del centro platense, ubicada en 54 entre 10 y 11, con inscripción libre y gratuita. Se entregarán certificados al final de la cursada, que tiene una duración prevista de cuatro meses, de agosto a noviembre.