Debido a la falta de viento se suspendió la Medal Race de Vela Nacra 17 de los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí competirán los argentinos Mateo Majdalani y Eugenio Bosco, ubicados en la segunda posición de la tabla general. Se realizará manána jueves, muy probablemente a partir de las 07:30, aunque el horario no se ha confirmado de manera oficial aun.



En un principio la Medal Race de Vela Nacra 17 estaba dispuesta para las 09:43. Por la falta de tiempo fue pospuesta y casi 3 horas más tarde finalmente suspendida. Algo similar ocurrió con la Medal Race de Dinghy Masculino.

La carrera por las medallas de Nacra 17 se realizará mañana jueves 8 de agosto. El horario no se ha confirmado todavía, aunque es muy probable que sea desde las 07:30.

¿Qué necesitan Majdalani y Eugenia Bosco para ganar una medalla?

El sistema de puntuación está basado en el orden de llegada de los competidores en las regatas y en la Medal Race. El primer lugar suma 1 punto, el segundo 2, el tercero 3 y así sucesivamente. Existe un descarte de puntos, que consiste en que a cada competidor se le elimina la peor regata que haya hecho, en un intento de mitigar una mala actuación producto de cuestiones externas como las condiciones del tiempo. Por ejemplo, si un competidor salió 1º, 2º, 5º y 10º, tendrá 8 puntos, pues puede descartar esos 10 de su peor actuación.

En este caso los 10 mejores clasificados pasan a la Medal Race, que no solo es cuando se definen los medallistas, sino que tiene otras particularidades que la convierten en algo más que una regata final. Lo primero a destacar es que aquí los puntos cuentan doble: el primero suma 2 puntos, el segundo suma 4, etc. Además, es la única regata que un atleta no puede descartar, sin importar que sea su peor actuación. Al final de la Medal Race, el que quede primero en la tabla será medallista de oro, el segundo plata y el tercero bronce.

Tabla de posiciones Vela Nacra 17

Italia: 27 Argentina: 41 Gran Bretaña: 47 Nueva Zelanda: 47 Países Bajos: 70 Francia: 72 Finlanda: 79 Alemania: 90 Suecia: 106 Brasil: 109

De esta manera, los argentinos la tienen muy complicada para ganar la medalla de oro, pero están muy bien posicionados para quedarse con la plata o el bronce.

