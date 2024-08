La dupla argentina de Vela Nacra 17 (multicasco mixto) de los Juegos Olímpicos de París 2024 compuesta por Mateo Majdalani y Eugenia Bosco completó este martes sus últimas 3 regatas y clasificó como segunda en la tabla general para la Medal Race de este miércoles. ¿Qué necesitan para ganar una medalla?

Los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco quedaron muy bien posicionados para la Medal Race de Vela Nacra 17 (multicasco mixto) tras salir 1º, 2º y 12º en las últimas 3 regatas —disputadas hoy— respectivamente. Esta última fue la peor y reemplazó al 10º puesto de la carrera 4. A pesar del traspie final, quedaron en el segundo lugar de la tabla general de cara a la Medal Race, pero mucho más alejados de los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti que dominan la clasificación.

Cómo es la Vela, historia en los Juegos Olímpicos y la categoría Nacra 17

La Vela consiste en mover un barco únicamente con la fuerza del viento, lo que requiere de una gran habilidad para dominar las condiciones del tiempo. Es deporte olímpico desde París 1900. Si bien las categorías individuales femeninas comenzaron recién en Seúl 1998, ya desde la mencionada cita en la capital francesa había competiciones mixtas.

En París 2024 hay 10 categorías diferentes, en el caso de Majdalani y Bosco nos referimos a Nacra 17 (multicasco mixto). Aquí la embarcación es un catamarán (un barco de dos cascos) de algo más de 5 metros de longitud, 2 y medio de manga (ancho) y con una tripulación mixta que vuela sobre el agua con un foil.

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en los Juegos Olímpicos París 2024

La dupla Mateo Majdalani y Eugenia Bosco comenzó en 2017. En su palmarés se destacan la medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019 y la de oro en los de Santiago 2023. También fueron plata en la Copa Brasil 2018 y en la Semana Olímpica Francesa 2023. Además, participaron en 3 Mundiales de la categoría: su mejor resultado fue el cuarto puesto obtenido en Francia 2024.

En la presente edición de los Juegos Olímpicos lograron meterse en la Medal Race: quedaron segundos en la tabla general tras las 10 regatas, solo por detrás de los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, vigentes campeones olímpicos.

¿Cómo es el sistema de puntuación en Vela y qué necesitan Majdalani y Bosco para ganar una medalla?

El sistema de puntuación está basado en el orden de llegada de los competidores en las regatas y en la Medal Race. El primer lugar suma 1 punto, el segundo 2, el tercero 3 y así sucesivamente. Existe un descarte de puntos, que consiste en que a cada competidor se le elimina la peor regata que haya hecho, en un intento de mitigar una mala actuación producto de cuestiones externas como las condiciones del tiempo. Por ejemplo, si un competidor salió 1º, 2º, 5º y 10º, tendrá 8 puntos, pues puede descartar esos 10 de su peor actuación.

En este caso los 10 mejores clasificados pasan a la Medal Race, que no solo es cuando se definen los medallistas, sino que tiene otras particularidades que la convierten en algo más que una regata final. Lo primero a destacar es que aquí los puntos cuentan doble: el primero suma 2 puntos, el segundo suma 4, etc. Además, es la única regata que un atleta no puede descartar, sin importar que sea su peor actuación. Al final de la Medal Race, el que quede primero en la tabla será medallista de oro, el segundo plata y el tercero bronce.

Tabla de posiciones Vela Nacra 17

Italia: 27 Argentina: 41 Gran Bretaña: 47 Nueva Zelanda: 47 Países Bajos: 70 Francia: 72 Finlanda: 79 Alemania: 90 Suecia: 106 Brasil: 109

De esta manera, los argentinos la tienen muy complicada para ganar la medalla de oro, pero están muy bien posicionados para quedarse con la plata o el bronce.

¿Cuándo y a qué hora es la Medal Race y dónde verla?

La Medal Race será mañana miércoles 7 de agosto desde las 09:43 en la Marina de Marsella, donde se realizan todas las competencias de Vela de París 2024. El evento será televisado por TV Pública y TyC Sports y transmitido a través de Claro Sports. Las señales televisivas pueden sintonizarse por plataformas de streaming como DGO, Telecentro Play y Flow, entre otras.

Cuántas medallas olímpicas tiene Argentina en Vela

Argentina tiene 10 medallas olímpicas de Vela a lo largo de su historia (1 de oro, 4 de plata y 5 de bronce). La única dorada la ganaron Santiago Lange y Cecilia Carranza en Rio 2016, justamente en Nacra 17, la misma categoría en la que Majdalani y Bosca buscan una nueva presea para el olimpismo argentino.

