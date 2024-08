El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires elevó este miércoles un nuevo reclamo a la Nación, con el los fonos destinado al transporte como eje. Así lo confirmó el ministro Jorge D’onofrio, que advirtió que su cartera pidió al Ministerio de Economía de la Nación, Luis Caputo, que garantice la continuidad del Boleto Integrado, un programa nacional que proporcionaba descuentos a los usuarios que utilizaban múltiples medios de transporte dentro de un periodo de dos horas.

Hasta que Caputo decidió cortar el beneficio, el Boleto Integrado permitía que los usuarios pagasen el primer boleto al 100 por ciento, el segundo al 50 por ciento y el tercero al 25 por ciento.

“Buscando un déficit cero trucho, el Gobierno nacional elude sus responsabilidades y genera un aumento encubierto contra el pueblo bonaerense”, definió el ministro de Transporte bonaerense al hacer referencia a la decisión libertaria de discontinuar la aplicación del beneficio cuya impacto económico pega de lleno en los usuarios de transporte en la Provincia.

Específicamente, el ministro estimó que el “abandono de Nación impactará en más de 5 mil millones de pesos por mes que deberán pagar cada usuaria y usuario”. Hoy, aseguró D’Onofrio, el 61 por ciento de los usuarios de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) utiliza el Boleto Integrado.

El movimiento que se dio en la previa de la reunión entre el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había sido adelantado en la conferencia del lunes cuando la gestión bonaerense adelantó la decisión de incrementar los montos del boleto educativo para alcanzar a uno 200 mil nuevos usuarios.

"Lamentablemente, estamos ante un nuevo capítulo de motosierra para los bonaerenses”, dijo entonces D’Onofrio que advirtió que la Provincia ya tuvo que asumir costos onerosos para mantener los servicios de transporte, mencionando cifras muy elevadas para ilustrar el esfuerzo financiero que llevan adelante: "En el primer semestre de lo que va del año, 357.826 millones pagó la Provincia de Buenos Aires, hizo el esfuerzo la Provincia de Buenos Aires para compensaciones del AMBA y, en ese sentido, 10.050 millones va a ser proyectado del segundo semestre del transporte del interior".

En el texto que el Ministerio de Transporte provincial elevó a Caputo, se destaca que “es deber ineludible del Gobierno Nacional dar continuidad al sostenimiento de la integridad de los recursos necesarios para que dicho sector vulnerable de la población pueda acceder al servicio de transporte, correspondiéndole a la Nación, por imperativo constitucional, priorizar la obtención de un grado equivalente de desarrollo, incluido el desarrollo humano, la calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio argentino”.

"En caso de discontinuar el Estado Nacional los pagos de los costos del Sistema de Boleto Integrado, los usuarios del sistema deberían afrontar la tarifa íntegra del boleto, generando así un intempestivo e imprevisto cambio en las condiciones de acceso al sistema", aseguró el Gobierno bonaerense.

“Ya dejaron de pagar el Fondo de Incentivo Docente, dejaron de pagar el Fondo Compensador del Transporte, y ahora quieren dejar de pagar el Boleto Integrado, fondos que no son discrecionales, no son porque se les da la gana, todos tienen un marco legal que lo sustenta. Nación no le hace caso a la Constitución”, afirmó D’Onofrio.