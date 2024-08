“Me desesperé, entré en pánico y me refugié”, relató Constanza Taricco, la mujer cordobesa acusada de presunta sustracción de menores, tras haberse escapado con sus hijos, de 6 y 9 años, para evitar cumplir el fallo de la justicia que ordenó que los niños vivan en Alemania con el padre biológico de uno de ellos. Luego de una semana, Taricco se entregó y se encuentra con prisión domiciliaria y tobillera electrónica.



“Mi expareja y padre de mi hijo más pequeño alegó que la residencia habitual era en Alemania y no en la Argentina o en Bolivia, donde es realmente”, contó la mujer, en una entrevista televisiva que brindó desde la casa de su padre, en la ciudad capital de Córdoba, donde cumple prisión domiciliaria.

Consultada sobre cuándo y cómo comenzó el litigio judicial, Taricco relató que tanto ella como los niños se fueron a vivir a la ciudad cordobesa de Nono hace dos años, luego de mudarse desde Bolivia tras la disolución de la conflictiva pareja. Fue entonces cuando Soerens Hars, padre biológico de uno de los menores que también reconoció al otro niño como propio, regresó a Alemania. Tiempo después, el hombre iniciaría la demanda reclamando la restitución de los menores a ese país.

Todas las instancias de la Justicia argentina -incluida la Corte Suprema- ordenaron que se cumpla el pedido del alemán, y esto provocó la reacción impulsiva de la mujer que contó que la fuga no fue planeada. “Me desesperé, entré en pánico y me refugié. Se los iban a llevar con la Policía a la 1 de la mañana, me los iban a arrancar y en 48 horas iban a estar subidos a un avión y no los iba a ver nunca más”, sostuvo.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia explicó en un texto que el proceso de restitución internacional “no tiene por objeto dilucidar la aptitud de los progenitores para ejercer la responsabilidad parental o el cuidado personal de los niños, sino que lo debatido en autos trata de una solución de urgencia y provisoria, sin que lo resuelto constituya un impedimento para que los padres discutan la cuestión por la vía procesal pertinente y ante el Juez competente”.

Taricco denunció que la Justicia nunca consideró los motivos por los que ella no quiere que sus hijos se vayan a vivir a Alemania. “Además, solicité una revinculación cuidada porque es una persona que no ven hace más de dos años, que no hablan el mismo idioma y que ejerció varios tipos de violencia hacia mí”, relató la mujer, quien sostiene que el hombre solo quiere perjudicarla.

“Esto es directamente contra mi persona. Intentó usar esto para obligarme a volver a dónde él está pese a que estamos separados desde 2021. Este hombre presentó pruebas falsas”, denunció Taricco, al tiempo que pidió "la nulidad de la sentencia y que estas cosas se aborden de otra forma porque hay niños y ellos merecen tener una vida normal donde puedan volver a su casa y a su escuela”, reclamó.

“Que se haga justicia real. Acá no importa qué quiero o qué quiere él. Lo más importante son los niños, lo que ellos quieren y desean: tener una vida normal”, subrayó la mujer.

Actualmente, Taricco está cumpliendo prisión domiciliaria, con tobillera electrónica por presunta sustracción de menores, como lo dispuso la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero. Sin embargo, mantiene firme el reclamo de "No se lleven a mis hijos".