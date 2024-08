El psicoanalista Leonardo Gorostiza, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), dictará este sábado, a las 10.30, la conferencia “Lacan femenino y las subjetividades sin causa”, en el marco de la Diplomatura de Posgrado en Estudios Avanzados Intervenciones en la clínica psicoanalítica actual. Gorostiza ha sido Presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y AE (Analista de la Escuela), actualmente AME (Analista Miembro de la Escuela). La conferencia será virtual, los inscriptos ingresan con su link. La inscripción sigue abierta.

-A propósito del título sugestivo de su conferencia, le pregunto: ¿Qué puede adelantarnos acerca de la primera parte del título “Lacan femenino”?

-Si el título que propuse para esta conferencia resulta sugerente y, por lo tanto, algo enigmático, no daré una explicación para ser congruente con lo que el título mismo esboza. Solo diré cómo surgió. Durante la Conferencia inaugural de esta Diplomatura pronunciada por Éric Laurent, él subrayó que la enseñanza de Lacan no constituye una unidad cerrada sino que, por el contrario, se funda en diversas modalidades del fracaso ya que, en tanto tributaria de la experiencia psicoanalítica, se dirige a lo imposible de saber. Como lo destacaba Lacan en 1978, el discurso analítico no enseña nada en tanto excluye la dominación y no tiene nada de universal. De allí la ya famosa pregunta: “¿Cómo hacer para enseñar lo que no se enseña?”.

En este contexto, Laurent destacó que en la enseñanza de Lacan siempre hay lo que resiste a ser comprendido, por lo cual dicha enseñanza debe leerse hacia el futuro. Una vez concluida la conferencia, le recordé que su ponencia me había evocado que en 2013 el Congreso de la Euro Federación de Psicoanálisis (EFP) que reúne a las diversas Escuelas europeas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), había llevado un título por demás enigmático: “Después del Edipo, las mujeres se conjugan en futuro”. Entonces invitado a intervenir con una breve introducción al tema, ya se me había impuesto la idea de que podríamos hablar de una progresiva feminización de los conceptos en la enseñanza de Lacan. De allí que le propuse si estaría de acuerdo con la fórmula –mutatis mutandis- “Después del Edipo las enseñanzas se conjugan en futuro”. Con elegancia, él me invitó a proseguir investigando en este sentido lo que podemos llamar un “Lacan femenino”. Decidí recoger el guante y he aquí el origen de la primera parte del título de esta próxima conferencia.

-Bueno, ahora le pregunto por las subjetividades sin causa y su relación a la clínica contemporánea.

-Esta formulación, “subjetividades sin causa”, surge del intento de elucidar con precisión los fundamentos de la alianza discursiva que domina nuestra época. Me refiero a la alianza entre el discurso capitalista y el discurso de la ciencia. Mi hipótesis es que ante dicha alianza asistimos a un ascenso de subjetividades que darían cuenta de un rechazo de la función de la causa, función esencial para la práctica analítica ya que está en juego en el emplazamiento de la transferencia. Estas subjetividades pueden ser declinadas bajo diversas figuras que es lo que intentaré desarrollar durante la conferencia. Así como también, fundamentar de qué manera la feminización de los conceptos en la enseñanza de Lacan puede ser leída como una suerte de respuesta anticipada a este efecto del discurso contemporáneo.

-La Diplomatura organizada por el CEI (Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR) y la Escuela de la Orientación Lacaniana Sección Rosario es una novedad en Rosario en relación a la EOL. ¿Cómo pensar la relación de la Escuela con la Universidad?

-Le respondo con lo que Lacan afirmaba también en 1978: hay una antipatía estructural entre los discursos, el universitario y el analítico. Pero como el discurso analítico excluye la dominación y no apunta a lo universal, término presente en la Universidad, de lo que se trata es de explotar el hiato sobre el que dicha antipatía se funda. Es allí donde, confrontándose con su imposible, la enseñanza puede llegar a renovarse. Auguro que eso sea lo que ocurra en esta nueva relación que la Diplomatura encarna.

*Psicoanalista. Coordinación y edición de Psicología del diario Rosario12.