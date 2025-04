Con una voz que nace del corazón del norte argentino y una propuesta que reivindica lo ancestral desde una mirada contemporánea, Jacinta Condorí se prepara para presentar su espectáculo “Vallista”. Será el próximo domingo 13, a las 20, en la Usina Cultural (España esquina Juramento). Las entradas ya están disponibles a través de alpogo.com y en el local Atípico (Zubiría 408, de lunes a viernes).

El nombre del show, "Vallista", no es casual. "El espectáculo se llama así porque en un principio iba a ser un disco, un segundo capítulo de Genuina (2019), que se iba a llamar Vallista Yo Vengo. Hace dos años que lo vengo soñando con canciones nuevas, pero,bueno, los tiempos cambian, ahora los artistas mandamos singles a Spotify y el formato disco se va dejando de lado", contó Jacinta a Salta/12.

Lejos de abandonar la idea, decidió transformarla en algo más profundo, proponiendo un espectáculo con identidad, con raíz y con escenografía viva. "Voy a estar cantando entre plantas y cardones, si Dios quiere", adelantó, relatando que con ese fin contrató a una persona para que le ayude a montar esa escenografía. "No quiero que sea solo un telón y músicos tocando. Quiero que todo crezca en experiencia teatral. Que quien venga sienta que entró en otro territorio".

El espectáculo se dividirá en dos bloques bien marcados. Uno más íntimo y emocional, mientras que el segundo buscará levantar el ánimo del público, con algunos invitados sobre el escenario. Pero, fiel a su estilo, Jacinta aclara: "No me avoqué mucho a invitar artistas reconocidos. Para mí todos los que se suben son especiales. Yo puedo compartir el escenario con una bagualera desconocida y me parece espectacular. Hay gente que no es famosa pero que canta con un fuego que emociona".

Condorí remarcó que su propuesta no solo gira en torno a la música, sino también a la palabra, a la reflexión y al encuentro con el público. Sostuvo que los artistas tienen cosas que decir, "pero muchas veces en los festivales no encontramos el momento sagrado para hacerlo. Este show busca esa intimidad, ese espacio donde podamos hablar de nuestras raíces, de nuestra historia, de lo que somos".

"Mi perfil artístico es muy terrenal, muy de pueblo. Vengo del canto sin micrófono, del canto sin escenario, del canto sin sonido. De las rondas, de las peñas pequeñas, de los carnavales comunitarios. Eso que todavía existe, pero que se está perdiendo. Y eso quiero rescatar, que no se pierda en medio de tanta música comercial", aseguró.

Jacinta nació en Cafayate, en la tierra del vino torrontés. Se autorreconoce como diaguita calchaquí. Inició su vida artística en la adolescencia en peñas folklóricas de su pueblo. Desde entonces sostiene decisiones culturales dedicadas a bucear en raíces folklóricas argentinas, otorgándoles sonidos y tratamientos con caja bagualera conservando el origen de la música de los Valles Calchaquíes.

Cuenta con tres discos editados: “Pa’ chinas y changos”, en 2014; “Achalay Tierra”, en 2017 y “Genuina”, en 2019, disco que estuvo nominado en los Premios Gardel 2021, representando la provincia de Salta en varias categorías. Ha transitado los escenarios de numerosos festivales, encuentros y teatros emblemáticos del país. Y en septiembre de 2023, la artista apostó por la pantalla grande, ya que formó parte del programa Got Talent Argentina, emitido por Telefe. Ese mismo año, recibió el Premio Macacha Güemes, por ser una de las mujeres destacadas en la provincia.

Un recorrido sonoro y poético

La propuesta de "Vallista" también prevé un recorrido sonoro y poético por los pueblos de los Valles Calchaquíes, evocando paisajes, sabores, rostros y memorias. "Vamos a hablar de la Pachamama, de los alimentos, del vino en las canciones, vamos a recorrer los departamentos y las vidalas que tiene cada uno: Cachi, La Poma, San Carlos, Seclantás, Cafayate, Tolombón, Amaicha del Valle, Santa María de Catamarca", relató. Asimismo, insistió en que esos pueblos constituyen "una misma identidad, una misma franja cultural que forma parte de la Nación Diaguita Calchaquí".

Durante el espectáculo presentará canciones inéditas y propias, como Valle de Sol, además de una canción que menciona pueblo por pueblo a los del norte salteño, ambas registradas en Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) y que formaron parte de la presentación que realizó en el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA). "Estas canciones tienen que darse a conocer. Las hicimos con mucho amor y compromiso, y están pensadas para emocionar, para que la gente se vea reflejada", dijo.

Condorí ve este show como un espacio sagrado. Contó que el año pasado no tuvo oportunidad de tener una mayor presencia en el teatro, por lo que esta vez la expectativa y la emoción se acrecentaron. "Es un escenario distinto, donde puedo mostrarme tal cual soy y donde el público puede escuchar no solo la música, sino el mensaje".

"Vamos a darlo todo, a dejar el corazón, como siempre. Espero que la gente tome interés por esta propuesta, que se animen a vivir esta experiencia que no es solo un recital, sino un encuentro con nuestra identidad", refirió. "Es un domingo, pero es también un viaje hacia lo más profundo de nuestras raíces", concluyó.