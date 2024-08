"Independientemente de la religión que profese cada uno, Buenos Aires es una provincia cristiana, porque hay valores de esa fe, como la solidaridad, la austeridad, y la transparencia, que son constitutivos e históricos para nuestra provincia", asegura a BuenosAires/12 Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, uno de los integrantes del gabinete presente en Plaza de Mayo, donde miles de personas movilizaron "para pedirle al Gobierno nacional que gestione de acuerdo a los valores cristianos y asegure la dignidad a todos los bonaerenses".

Por la festividad de San Cayetano y bajo una bandera gigante que rezaba su nombre, la columna de la provincia de Buenos Aires concentró en Bolivar e Hipólito Yrigoyen, frente al Cabildo, desde las 12 del mediodía. Detrás del estandarte, secundado por una banda repleta de bombos, redoblantes, repiques, zurdos, trompetas y trombones, funcionarios del Gobierno provincial e intendentes de los distritos bonaerenses marcharon bajo las consignas de "Pan, paz, tierra, techo y trabajo".

"Estar acá es lo que le corresponde al funcionario de un Gobierno que está a favor de los intereses populares", afirmó Bianco, que habitualmente encabeza las convocatorias para que las autoridades estatales se sumen a las movilizaciones del pueblo y sus organizaciones. Bianco asegura que responden al pedido del gobernador Axel Kicillof, porque "es lo que corresponde", y que más allá de sus responsabilidades institucionales y de los reclamos públicos que realizan en torno a los fondos que Nación quitó a Buenos Aires y sus municipios, "tenemos que hacernos presentes y reclamar junto al pueblo", según subraya el ministro.

Este año, la festividad del patrono del pan y el trabajo cayó en un momento muy particular. "Ayer salieron datos espeluznantes que no se veían desde 2001, y que indican que Argentina tiene un 55 por ciento de pobreza y 20 por ciento de indigencia", resalta Bianco. Las estimaciones, según Unicef, indican que en el caso de niños, niñas y adolescentes, en los próximos meses "estaremos en un 75 por ciento de pobreza, y un 35 por ciento de indigencia", según el funcionario, que sostiene: "Es una catástrofe absoluta lo que pasa y es consecuencia de las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional, que ajusta, recorta y reduce los empleos".

Jefes comunales como Mario Secco, de Ensenada, David Angueira, de Punta Indio, Federico Achaval, de Pilar, entre otros, marcharon junto a las organizaciones libres del pueblo, la CGT, las dos CTA, la UTEP, y las agrupaciones Frente Social Padre Mugica, Confederación Nacional de las Cooperativas de Trabajo, Lealtad Frente Militante de Florencio Varela, Kolina, Frente Social Peronista, Movimiento Mayo y Voluntad Popular, que engrosaron la columna de la provincia de Buenos Aires que reclamó este miércoles.

Acompañado por el humo y el olor de las parrillas que vendían choripanes, bondiolas y hamburguesas, el ministro de Trabajo de la Provincia, Walter Correa, consideró que la tradicional movilización "es parte de la historia del pueblo trabajador, que se aferra a San Cayetano y sale a la calle para utilizarlo como un modo de reclamo y de protesta". "Los funcionarios bonaerenses acompañamos todas las marchas del pueblo y más durante este gobierno nefasto de Milei, porque somos parte del pueblo, acompañamos la lucha popular, y defendemos sus intereses", afirmó.

Entre la multitud, Correa subrayó que con sus pares no sólo conforman un gabinete "de compañeros y compañeras que militan", sino que se trata de "funcionarios que accionamos en el territorio, porque la unidad se logra desde la calle, la movilización y la organización". Él se autodefine como un militante peronista, con una concepción humanista y cristiana. "La fe, en estos momentos tan tristes que vivimos, cumple un rol sumamente importante", sostiene el ministro de Trabajo, que asegura que "no es casualidad que tengamos a nuestro Papa Francisco, todos los días, haciendo un llamado a la unidad y planteando a los militantes como el arte para lograrla".

El Gobierno nacional no tuerce el rumbo en materia económica y nada parece conmoverlo. Correa opina: "El problema es que Milei no gobierna, él es un personaje que acciona conforme a sus mandantes, que son las multinacionales y las grandes corporaciones". Ante ello, el ministro indica que los funcionarios y la totalidad del pueblo trabajador "debe manifestarse y accionar nuestra línea histórica, la de un pueblo que no para de luchar", ya que "cuando se priorizan las necesidades del pueblo, lo común y lo colectivo, las discusiones y las cuestiones de internismo son secundarias".

Estela Díaz es ministra de las Mujeres y Diversidad, y dice a este diario que la marcha por San Cayetano es importante por los principios que engloba. Asegura que el 7 de agosto es una fecha emblemática para la religión, "pero también para la cultura popular, porque el pueblo pide por trabajo, por acceso a la tierra y al techo, y cuando hay crisis como la que atravesamos, San Cayetano es un lugar donde nuestro pueblo siembra la esperanza de que cambie una realidad tan dolorosa".

La funcionaria retoma la línea de sus pares de gabinete cuando remarca que, además gestionar a diario y en el territorio, "hay que salir a la calle para denunciar las políticas nacionales y para acompañar el dolor del pueblo". Díaz, que encuadra a las mujeres como "el sostén de cada familia", sostiene que la realidad "es fuertísima", porque los sectores más afectados por el desempleo y por la falta de poder adquisitivo son en los sectores informales, "donde las mujeres están sobrerepresentadas".

Cita como ejemplo al trabajo doméstico, que brinda muchos puestos de trabajo para las mujeres, pero que se ven en jaque ante situaciones macroeconómicas de éstas características porque "enseguida las familias de clase media ajustan allí, ya que se achica el ingreso y las tareas se reparten entre los integrantes de la familia". Díaz advierte que lo mismo pasa en el sector textil, "que está altamente feminizado y que es dañado por las importaciones". Sin embargo, la ministra apunta una preocupación mayor: "La pobreza y la indigencia en las infancias es brutal y alarmante porque creció más de un 20 por ciento".

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, dijo a BuenosAires/12 que marchar "es indispensable entender la realidad que vive la gente". "Parece raro plantearlo desde un banco", reconoce pero remarca que la del Bapro "es una banca pública que trabaja todos los días para estar comprometidos con la realidad del pueblo". "En muchos de los sectores que hoy se movilizan, que están ligados a la economía popular, herramientas como Cuenta DNI han sido fundamentales para sostener circuitos de comercio", sostiene el funcionario.

"Kicillof nos pide caminar la calle porque nuestras tareas cotidianas sólo tienen sentido si le sirve a los que hoy están acá, de otro modo no tiene relevancia y la única forma de saberlo es estando en contacto", asegura Cuattromo, que horas atrás estuvo en el municipio de Lanús, donde asistió a una reunión con empresarios de pymes de todo el sector productivo, "que están sufriendo todas las condiciones de ajuste, el desempleo, y de un Estado que se retira", según relata. "Esta historia ya la conocemos y la que sufre es la gente, por eso el Gobierno debe cambiar su rumbo", sentencia.