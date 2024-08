A 55 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, los padres del chico fueron citados nuevamente a declarar en la Fiscalía de Goya donde ambos sufrieron una descompensación mientras eran indagados por la jueza Cristina Pozzer Penzo.

Durante la mañana, fue el turno de la madre del chico. "Cuando comienza la declaración de María, arranca ya enojada hablándole a la jueza, diciéndole 'para qué me citan a declarar, ustedes son los que me tendrían que dar respuestas'", indicaron fuentes con acceso a la causa. En este contexto, señaló que la madre de Loan recordó algo que le mencionó una familiar y que resulta una novedad en torno a dos de los apuntados en la investigación: la tía del nene, Laudelina Peña, y su pareja Antonio Benítez.

"En un momento recuerda algo que le dijo una familiar: una discusión entre Benítez y Laudelina donde hablaban de una interna familiar y donde ellos decían 'quedate tranquila, les vamos a pegar adonde más le duelen'. Eso hizo que se largue a llorar, se descompense y ahí llamen a los médicos", detallaaron sobre uno de los momentos de la audiencia realizada este miércoles.

Sin embargo, minutos más tarde su esposo José también comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por los profesionales. La indagatoria pudo continuarse minutos más tarde cuando ambos se recuperaron. En tanto, la abuela Catalina podría declarar este viernes o el lunes, de acuerdo a lo que establezca el Juzgado.

Transferencias sospechosas

De manera paralela, uno de los hermanos de Loan, José Peña, negó que la familia haya recibido altas sumas de dinero como trascendió durante las últimas horas. Según fuentes judiciales, se están investigando transferencias por 48 millones de pesos que recibieron dos de los hermanos del menor, Cristian y Mariano, en sus cuentas de Mercado Pago. José aclaró que ellos recibieron dinero como "donaciones”, pero no llega “nunca” a la suma mencionada. "La familia no tiene esa plata, no sé de dónde sacaron esa información”, dijo en declaraciones a radio Sudamericana.

Sucede que en las últimas horas, la Justicia comenzó a investigar millonarias transferencias que recibieron estos dos hermanos de Loan. La información surge del pedido realizado a mediados de julio por la jueza federal Pozzer Penzo, de llevar adelante un "perfilamiento social" de la familia de Loan. En ese contexto, la magistrada solicitó que se hicieran “perfiles económicos” de los imputados y del grupo familiar.

Desde el entorno sostienen que ese dinero cercano a los 50 millones de pesos estaba destinado a la búsqueda de Loan, como también para la creación de una fundación para ayudar a otras familias que atraviesan situaciones similares. Cabe remarcar que, el pasado 10 de julio, Mariano Peña había mencionado en un medio de comunicación que abrió una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones y "cómo dicha colaboración se difundió tanto es que se recaudó una suma millonaria". Frente a lo recaudado, el propio hermano se acercó hasta el Juzgado para informar sobre su estado patrimonial y anunció su intención de crear una fundación.

El inconveniente es que la Justicia asegura desconocer de donde provino el dinero y por dicha razón, continuarán investigando y verificando gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios, uso de billeteras virtuales, bancos y AFIP, entre otros.

Mensajes borrados

Además, otra línea de investigación busca establecer cómo se borraron mensajes del celular del ex marino Carlos Pérez, estando detenido y acusado por la sustracción y ocultamiento de Loan. Según fuentes judiciales, el teléfono de Pérez staba bajo custodia de la Policía de Corrientes cuando se registraron movimientos irregulares. Creen que algún agente policial estaba involucrado en ellos.



La gran cantidad de mensajes borrados pertenecerían a los días 13 y 14 de junio, mientras que otros se enviaron/recibieron en los días posteriores según un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del área pericial de la Procuración Nacional. Tras la noticia, los abogados querellantes aguardan por medidas del Juzgado Federal de Goya.